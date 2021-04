2. Liga: Jahn Regensburg - HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV ist am heutigen 31. Spieltag zu Gast beim SSV Jahn Regensburg. Wie Ihr das Zweitligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Liga - Jahn Regensburg vs. HSV: Anpfiff, Spielort, Stadion

Die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem Hamburger SV steigt am heutigen Sonntag, den 25. April, im Jahnstadion Regensburg. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

Der HSV könnte auch in dieser Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga knapp verpassen. Am vergangenen Spieltag patzte das Team von Trainer Daniel Thioune gegen den SV Sandhausen, so dass man aktuell auf Relegationsplatz drei verweilt. Der Abstand zum fixen Aufstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Zusätzlich dazu hat der Viertplatzierte Holstein Kiel nur einen Punkt weniger auf dem Konto und zugleich zwei Spiele weniger absolviert.

2. Liga: Jahn Regensburg - HSV heute live im TV und Livestream

Bei Sky liegen die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, der Pay-TV-Sender ist daher für Regensburg gegen den HSV verantwortlich. Das Einzelspiel gibt es auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD, die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Torsten Kunde ist als Kommentator für Regensburg-HSV im Einsatz.

Neben der Übertragung im Pay-TV bietet Sky das Spiel auch im Livestream an. Ein SkyGo-Abonnement und ein SkyTicket ermöglichen Euch den Zugriff auf diesen.

© getty Der HSV verlor am vergangenen Spieltag gegen den SV Sandhausen (1:2).

40 Minuten nach der Partie gibt es die Highlights der Partie dann bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga in Form von Highlights im Angebot.

Im Livestream gibt es jedoch auch zahlreiche Sportarten live und in voller Länge zu sehen. Zum Angebot gehören Fußball, US-Sport (NHL, NBA, NFL, MLB), Radsport, Darts, Motorsport, Tennis, Handball, UFC, Boxen, Wintersport und Rugby dazu.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats könnt Ihr DAZN für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr abonnieren.

2. Liga: Jahn Regensburg - HSV heute im Liveticker

Wer keinen Zugang zu Sky hat, kann bei SPOX die Partie mit dem ausführlichen Liveticker mitverfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Den Link zum Spiel findet Ihr hier.

2. Liga - Jahn Regensburg vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Regensburg: A. Meyer - Saller, Elvedi, Gimber, Wekesser - Moritz, Besuschkow - Opoku, Makridis - D. Otto, Albers

HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, S. Ambrosius, Leibold - Heyer - Dudziak, Hunt - Jatta, Terodde, Kittel

