2. Liga heute live: VfL Osnabrück - Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück heute Jahn Regensburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

VfL Osnabrück - Jahn Regensburg: Ort, Zeit, Datum

Das Duell zwischen den beiden Abstiegskandidaten steigt am Abend des heutigen Mittwochs, dem 14. April 2021. Um 18.30 Uhr soll der Anstoß in der Zweitliga-Partie erfolgen. Die Begegnung ist ein Nachholspiel des 24. Spieltags.

Austragungsort des Matches ist die Bremer Brücke in Osnabrück. Normalerweise bietet die Brücke über 15.000 Zuschauern Platz, aufgrund der Coronapandemie wird aber auch dieses Spiel vor leeren Rängen stattfinden müssen.

VfL Osnabrück - Jahn Regensburg: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wenn Ihr mit den Übertragungen in der 2. Bundesliga ein wenig vertraut seid, werdet Ihr es vielleicht schon geahnt haben: Die Partie zwischen Osnabrück und Regensburg wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt die Begegnung live und exklusiv in voller Länge.

Der Pay-TV-Sender bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Sky-Kunden können diese via Sky Go abrufen. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr ein kostenpflichtiges Sky Ticket erwerben, um die Partie dennoch sehen zu können.

Kommentiert wird die Partie auf Sky von Markus Gaupp. Als Field Reporter ist zudem Jurek Rohrberg in Osnabrück vor Ort.

VfL Osnabrück - Jahn Regensburg heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt Osnabrück gegen Regensburg nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Vielleicht haben wir dann eine Alternative für Euch parat: Bei uns könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen. Egal ob Tore, Karten oder Auswechslungen - dort werdet Ihr stets über die aktuellsten Entwicklungen aus der Partie auf dem Laufenden gehalten.

Philipp Kühn wird für den VfL zwischen den Pfosten stehen.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle

Nach 27 absolvierten Spielen belegt der VfL in der Tabelle den 16. Rang und befindet sich damit mitten im Abstiegskampf. Drei Punkte gegen Regensburg wären also wichtig: Mit einem Sieg würde Osnabrück Eintracht Braunschweig auf den 16. Platz verdrängen.

Auch Regensburg ist noch nicht gerettet: Bei einer Niederlage in Osnabrück würden die Abstiegsränge wieder bedrohlich nahe rücken. Mit einem Sieg am heutigen Mittwochabend würde der Jahn seinen Vorsprung aber komfortabel ausbauen.