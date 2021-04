2. Liga heute live: SV Sandhausen - HSV im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga spielt der HSV heute beim SV Sandhausen. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Nachholspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

SV Sandhausen - HSV: Termin, Ort, Infos

Am heutigen Donnerstag, 22. April, findet in der 2. Bundesliga ein Nachholspiel statt: Der SV Sandhausen empfängt den HSV. Das Spiel wird um 20.30 Uhr im Hardtwaldstadion angepfiffen.

Das Spiel hätte bereits am 16. April stattfinden sollen, musste damals jedoch wegen einer Coronafälle beim SVS verschoben werden. Der SV Sandhausen kehrte erst am vergangenen Montag nach 14-tägiger Quarantäne wieder in den Trainingsbetrieb zurück.

Der SV Sandhausen und der HSV begegnen sich heute zu einem Duell der tabellarischen Gegensätze. Während Sandhausen mitten im Abstiegskampf steckt, befindet sich der HSV mitten im spannenden Rennen um den Bundesliga-Aufstieg.

Sandhausen gab im letzten Spiel vor der Quarantäne mit einem Sieg gegen die Würzburger Kickers ein Lebenszeichen von sich. Mit 25 Punkten sind die Sandhäuser Vorletzter und sollten heute unbedingt punkten.

Der HSV kam zuletzt vom ersehnten Weg zurück in die Bundesliga ab. Zuerst verspielten die Hamburger gegen Hannover 96 beim 3:3 eine 3:0-Führung, danach setzte es eine Heimpleite gegen den SV Darmstadt 98. Mit 50 Punkten ist der HSV dennoch weiter in der Spitzengruppe vertreten.

SV Sandhausen - HSV: Die 2. Bundesliga heute im TV und Livestream sehen

Eine Liveübertragung des Nachholspiels im Free-TV wird es heute nicht sehen. Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV dagegen bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender hat die exklusiven Übertragungsreche an allen Spielen der 2. Bundesliga in dieser Saison.

Die Übertragung beginnt heute um 20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD. Das Spiel wird Stefan Hempel kommentieren.

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream bietet Sky Sandhausen gegen den HSV an. Entweder mit Sky Go oder als Nicht-Abonnent mit SkyTicket habt Ihr Zugriff auf den Livestream.

SV Sandhausen - HSV: Die 2. Bundesliga heute im Liveticker

Selbstverständlich bietet SPOX auch zum heutigen Nachholspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV einen Liveticker an. Das ist die perfekte Alternative zum kostenpflichtigen Angebot bei Sky!

