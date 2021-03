VfL Bochum - Riemann trotzt "brutalen Schmerzen" und dankt Großvater

Mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf hat der VfL Bochum wieder die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen (die Highlights im Video). Im Fokus stand dabei besonders Schlussmann Manuel Riemann, der sich früh im Spiel verletzte und vor allem aufgrund eines Trauerfalls in der Familie weiterspielte.

In der 4. Minute fing Riemann eine Freistoßflanke von Düsseldorfs Koutris ab, bei der Landung knickte er böse um und musste behandelt werden. Trotz sichtbarer Schmerzen spielte er weiter und zeigte eine starke Leistung mit mehreren Glanzparaden.

"In den ersten Minuten waren die Schmerzen brutal, dann ging es 15 Minuten etwas besser - und die zweite Halbzeit war eine absolute Katastrophe", sagte Riemann im Anschluss bei Sky. Mit seinem eigenen Passspiel war er überhaupt nicht zufrieden, die Verletzung verhinderte dies.

"Mein Anspruch ist es, den beiden Jüngsten vor mir (Leitsch, Bella Kotchap, Anm. d. Red.) Sicherheit zu geben durch meine fußballerischen Lösungen. Aber das ist mir aufgrund meiner Schmerzen heute nicht so gut gelungen." Dennoch stand am Ende die Null.

Die Partie stand für Riemann ganz im Zeichen von Großvater Hans Humpa, der am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren verstorben war. "Es war völlig klar, dass ich nicht nach wenigen Minuten rausgehen konnte, denn ich habe heute für ihn gespielt. Er hat mich fußballerisch zu dem gemacht, was ich heute bin" und ergänzte: "Es war mir heute unglaublich wichtig, durchzuspielen. Danke an Opa, ich wusste, mir kann heute nichts passieren, weil er mir hilft."

Ein Lob für seinen Einsatz gab es von Trainer Thomas Reis. "Wir wissen ja, dass er absolut verrückt ist. Positiv verrückt, er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt." Einen Tag vor dem Spiel habe er mit seinem Keeper telefoniert und über den Trauerfall gesprochen: "Ich freue mich natürlich, dass mir die Jungs vertrauen und das Gespräch suchen."