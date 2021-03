VfL Bochum - HSV: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der VfL Bochum den HSV. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht die Highlighs von Bochum gegen den HSV!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfL Bochum - HSV: 2. Zeit, Datum, Stadion

Das Spiel zwischen den Bochumern und ihren Gästen aus Hamburg ist eine von zwei Partien in der 2. Bundesliga am heutigen Freitagabend. Wie gewohnt sollen die Freitagsspiele um 18.30 Uhr angestoßen werden.

Austragungsort der Begegnung wird das Vonovia Ruhrstadion, die Heimspielstätte der Bochumer, sein. Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie natürlich nach wie vor keine zugelassen.

VfL Bochum - HSV: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung des VfL gegen den HSV wird exklusiv auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender hat sich die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga gesichert.

Sky-Kunden können die Partie somit natürlich auch im Livestream verfolgen. Das ist via SkyGo-App möglich. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, die Partie aber auf keinen Fall verpassen wollt, müsst Ihr ein SkyTicket erwerben.

Die Highlights des Spiels könnt Ihr bereits kurz nach dem Abpfiff auf DAZN sehen. Falls Ihr Euch dafür interessiert, ist der Streamingdienst also der richtige Anbieter für Euch.

Neben den Highlights aus der 2. Bundesliga hat DAZN noch jede Menge mehr in seinem Angebot. Das "Netflix des Sports" zeigt jede Menge Fußball - darunter die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 und ausgewählte Bundesliga-Spiele - live, dazu kommen US-Sport, Kampfsport, Motorsport, Wintersport, Tennis, Darts, Golf und vieles mehr.

DAZN kostet im Jahresabo einmalig 119,99 Euro, im Monatsabo zahlt Ihr 11,99 Euro. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenfrei testen.

Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Gratismonat sichern.

VfL Bochum - HSV: 2. Liga heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Topspiel in der 2. Bundesliga auch bei uns im Liveticker verfolgen. Wir bieten zu jedem Spiel in der 2. Bundesliga Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von VfL Bochum gegen den Hamburger SV.

© getty

2. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag