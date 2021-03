In der 2. Bundesliga steht heute das Frankenderby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg an. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Die Partien zwischen Osnabrück und St. Pauli sowie Würzburg gegen Regensburg könnt Ihr hier im LIVETICKER verfolgen.

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - 0:0

1. Die Hausherren sind traditionell grün-weiß gekleidet, Nürnberg kommt im Auswärts-Schwarz daher.

1. Anpfiff im Sportpark Ronhof!

Vor Beginn:

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der international erfahrene Felix Zwayer. Das Frankenderby ist für Zwayer der erst vierte Zweitliga-Einsatz in dieser Saison. Die Nürnberger hat der gelernte Immobilienkaufmann in der laufenden Spielzeit aber bereits einmal gepfiffen - beim 4:1-Auswärtssieg des Clubs in Osnabrück am 8. Spieltag.

Vor Beginn:

Beim 1. FC Nürnberg ist die Lage angespannt. In 2021 weist der ?Club? eine magere Punkteausbeute von 0,6 im Schnitt auf - die Bilanz eines akut gefährdeten Abstiegskandidaten. Torwart Mathenia betont deshalb: "Wir brauchen keine Worte zu verlieren, wir müssen Taten sprechen lassen." Ein prestigegeladenes Derby könnte da doch passen.

Vor Beginn:

Mitten im Aufstiegsrennen, wo man Fürth vor der Saison nicht unbedingt erwartet hätte, steht nun also das Spiel gegen den Erzrivalen an: "Jetzt kommt das Derby, das ist für alle Fürther das wichtigste Spiel im Jahr. Da sind extrem viele Emotionen mit dabei und dieses Spiel wird auch wieder von Momenten geprägt sein", erklärt Leitl die Bedeutung des Frankenderbys.

Vor Beginn:

Die Spielvereinigung geht mit einem Erfolgserlebnis aus dem Nachholspiel gegen Regensburg (2:1) am Mittwoch ins Derby. Nürnbergs 1:1-Unentschieden zuletzt gegen Osnabrück wurde indes eher als Enttäuschung gewertet. Dennoch warnt Fürth-Trainer Stefan Leitl: "In so einem Spiel gibt es keinen Favoriten, egal auf welchem Platz man steht."

Vor Beginn:

Ein Nachbarschaftsduell der Gegensätze: Auf der einen Seite die Fürther, die sich gegenwärtig auf Platz 3 stehend, berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen. Auf der anderen Seite die Nürnberger, die als Tabellenvierzehnter auch in dieser Spielzeit einzig um den Klassenerhalt kämpfen.

Vor Beginn:

Zwei Wechsel in der Startformation sind es beim Club: Trainer Robert Klauß bringt mit Krauß und Shuranov für Latteier und Borkowksi zwei Neue, die vor allem auf der rechten Seite für Wirbel sorgen sollen.

Vor Beginn:

Der 1. FC Nürnberg beginnt im 4-4-2 mit: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis, Nürnberger, Möller Daehli - Shuranov, Schäffler.

Vor Beginn:

Der Trainer der Spielvereinigung, Stefan Leitl, setzt damit weiter auf seine erfolgsversprechende Mittelfeld-Raute, die lediglich eine personelle Veränderung zum vorangegangenen Spiel in Regensburg aufweist: Im linken Halbraum startet Green anstelle von Tillman.

Vor Beginn:

Ein Blick aufs Personal! Die Fürther starten mit: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Stach, Seguin, Green, Ernst - Hrgota, Nielsen.

Vor Beginn:

Heute steigt das 268. Frankenderby - 139 Mal gewannen die Nürnberger, 79 Mal die Fürther, 47 Spiele endeten Unentschieden. Von den letzten zwölf Frankenderbys gewann das Kleeblatt aber gleich acht.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 26. Spieltages zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg.

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. Deswegen überträgt der Pay-TV-Sender auch das heutige Derby live und in voller Länge. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD seht Ihr bereits ab 13 Uhr die Vorberichte zum Spiel. Hansi Küpper kommentiert für Euch das Spielgeschehen.

Wer auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, hat die Möglichkeit, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Sonntagskonferenz zu verfolgen.

Aber auch im Livestream könnt Ihr das Duell live verfolgen. Um diesen aufrufen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abo oder ein SkyTicket.

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Stach, Seguin, Green, Ernst - Hrgota, Nielsen

Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Stach, Seguin, Green, Ernst - Hrgota, Nielsen Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Krauß, Geis, Nürnberger, Möller Daehli - Shuranov, Schäffler

