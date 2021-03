Fortuna Düsseldorf bleibt im Aufstiegsrennen - Braunschweig gewinnt Kellerduell

Im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg geht es Schlag auf Schlag, doch auch der Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt spannend: Eintracht Braunschweig hat mit etwas Glück und dank Kunstschütze Felix Kroos das Kellerduell gegen den SV Sandhausen für sich entschieden.

Beim 1:0 (0:0) erzielte der Bruder von Rio-Weltmeister Toni Kroos in der Nachspielzeit (90.+1) per direkt verwandeltem Freistoß das Tor des Tages. Die Eintracht (24 Punkte) kletterte auf Platz 15 und verließ die Abstiegsplätze.

Sandhausen (21), das zweimal am Pfosten scheiterte, rutschte auf den vorletzten Platz ab. Alexander Esswein in der 31. und Kevin Behrens in der 44. Minute trafen nur das Aluminium.

Einen Rückschlag musste der 1. FC Nürnberg beim 1:3 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf hinnehmen. Der mindestens gleichwertige Club, der durch Dennis Borkowski (61.) die Führung von Andre Hofmann (48.) ausgeglichen hatte, verlor einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Der Treffer von Marcel Sobottka (77.) zum 1:2 fiel in einer Drangphase der Gäste. Oliver Sorg (90.+5) per Eigentor sorgte für die Entscheidung zugunsten der Fortuna.

Düsseldorf kann weiter von der sofortigen Rückkehr in die Bundesliga träumen. Die Fortuna rückte vorerst bis auf vier Punkte an den Relegationsplatz heran.

Tabellenführer ist VfL Bochum nach dem 2:1-Sieg beim Mitkonkurrenten SpVgg Greuther Fürth am Samstag. Am Montagtreffen die Verfolger Hamburger SV und Holstein Kiel aufeinander.

