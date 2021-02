2. Liga: KSC bleibt dank Choi am Spitzen-Quartett dran

Der Karlsruher SC hat sich im packenden Aufstiegsrennen der 2. Liga zurückgemeldet. Die Badener gewannen am 23. Spieltag bei Darmstadt 98 1:0 (0:0) und rückten mit 39 Punkten zumindest vorerst bis auf drei Zähler an das Spitzen-Quartett (alle 42) heran.

Kyoung-Rok Choi (52.) sorgte mit seinem Treffer für den fünften Karlsruher Auswärtssieg in Serie. Die Lilien (25) liegen in der unteren Tabellenregion durch die zweite Pleite in Folge weiter fünf Punkte vor Rang 16.

"Wir hatten eine schwierige erste Hälfte, wenig Zugriff, auch wenig Organisation mit Ball", sagte KSC-Kapitän Jerome Gondorf: "Aber in der zweiten Halbzeit haben wir eine deutliche Reaktion gezeigt." Trainer Christian Eichner lobte sein Team für den Arbeitssieg und erklärte: "Es gibt doch nix Schöneres, als Freitagsabends dreckig auswärts zu gewinnen und dann nach Hause zu fahren."

Fünf Tage nach dem 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg, der ersten KSC-Niederlage in 2021, mangelte es den Gästen zunächst an Tempo und Ideen. Die zielstrebigeren Darmstädter entwickelten vor den Augen von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz deutlich mehr Torgefahr.

Doch das Team von Trainer Markus Anfang belohnte sich nicht, es haperte an der Durchschlagskraft. Serdar Dursun (21.) scheiterte so wie auch Tobias Kempe (30.) mit seinem Freistoß an Karlsruhes Keeper Marius Gersbeck. Nach dem Seitenwechsel ging der KSC sichtlich entschlossener zu Werke. Der Südkoreaner Choi münzte das mit einem präzise gezirkelten Flachschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck in die Führung um.

2. Liga: Regensburg bezwingt Paderborn

Ohne seinen positiv auf das Coronavirus getesteten Trainer Mersad Selimbegovic stoppte Jahn Regensburg seine Sieglos-Serie nach vier Spielen. Der SSV Jahn bezwang im zweiten Freitagabendspiel den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn ebenfalls mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich mit 29 Punkten auf Rang elf.

Regensburg jubelte in einem intensiven Spiel dank Sebastian Stolze (53.). Zudem parierte Jahn-Torhüter Alexander Meyer einen Foulelfmeter von Dennis Srbeny (65.). Die Paderborner, die bereits am Dienstag ein Nachholspiel bestritten hatten, bleiben mit 31 Zählern Zehnter.

Jahn-Trainer Selimbegovic war vor der Partie gegen die Ostwestfalen bei einem PCR-Regeltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 38-Jährige zeige keine Symptome und befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der Jahn vor dem Anpfiff mit. Assistenzcoach Sebastian Dreier übernahm das Kommando.

