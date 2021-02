HSV - Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der HSV Greuther Führt. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

HSV - Greuther Fürth: Wann und wo?

Die Partie zwischen dem HSV und Greuther Führt findet am heutigen Samstagmittag statt. Wie in der 2. Bundesliga gewohnt, wird er Anstoß um 13 Uhr erfolgen.

Austragungsort des Spiels ist das Volksparkstadion in Hamburg. Aufgrund der Corona-Pandemie werden allerdings keine Zuschauer bei der Partie zugelassen sein.

HSV gegen Greuther Fürth heute live im TV und Livestream

Ihr habt gehofft, dass Ihr das Spiel zwischen Hamburg und Führt im Free-TV sehen könnt? Falls ja, müssen wir Euch leider enttäuschen. Die Begegnung in der Hamburger Imtech Arena wird exklusiv von Sky übertragen.

Ihr braucht also ein Sky-Abo, um die Partie live im TV verfolgen zu können. Falls Ihr ein Sky-Abo habt, könnt Ihr das Spiel auch im Livestream sehen: Sky bietet diesen via SkyGo an. Ohne Sky-Abo ist vielleicht das Angebot von DAZN etwas für Euch: Der Streamingdienst zeigt die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff.

DAZN zeigt die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, ausgewählte Bundesliga-Spiele und vieles mehr live. Auch US-Sport, Kampfsport, Wintersport, Tennis, Golf und Darts zählen zum DAZN-Angebot. DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro pro Jahr. Als Neukunde könnt Ihr das Angebot einen Monat lang kostenlos testen.

HSV vs. Greuther Fürth heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel auch im Liveticker verfolgen, das geht direkt auf unserer Seite.

HSV vs. Greuther Fürth: Topspiel in der 2. Bundesliga

In Hamburg trifft beim Duell zwischen dem HSV und seinen Gästen aus Bayern der Tabellenerste auf den Tabellenvierten. Nach 20 Spieltagen haben die Gastgeber 41 Punkte auf dem Konto, Fürth liegt bei 38 Zählern. Mit einem deutlichen Sieg könnten die Gäste in der Tabelle an den Rothosen vorbeiziehen.

Sowohl der HSV als auch Fürth zählen zur Spitzengruppe der Top-4, die sich in der 2. Bundesliga gute Chancen auf den Aufstieg ausrechnen können. Der VfL Bochum (Zweiter, 39 Punkte) und Holstein Kiel (Dritter, 39 Punkte) runden das Quartett ab.

2. Bundesliga: Alle Spiele am 21. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Gast 12.2.2020 18.30 Uhr Hannover 96 SC Paderborn 12.2.2020 18.30 Uhr Holstein Kiel Würzburger Kickers 13.2.2020 13.00 Uhr Hamburger SV Greuther Fürth 13.2.2020 13.00 Uhr SV Sandhausen Karlsruher SC 13.2.2020 13.00 Uhr 1. FC Heidenheim Erzgebirge Aue 13.2.2020 13.00 Uhr Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf 14.2.2020 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück 14.2.2020 13.30 Uhr VfL Bochum Eintracht Braunschweig 14.2.2020 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC St. Pauli

2. Liga: Die aktuelle Tabelle