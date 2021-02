2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der 2. Bundesliga begegnen sich heute Abend Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: SPOX teilt Euch mit, wie Ihr nichts verpasst.

Jetzt kostenfreien DAZN-Probemonat sichern und die Highlights von Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel 40 Minuten nach Abpfiff sehen

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kann Fortuna Düsseldorf in der Tabelle der 2. Bundesliga den einen oder anderen Platz nach oben gut machen? Die Rheinländer, aktuell Siebter, haben nach ihrem 3:0 bei Erzgebirge Aue die letzten drei Spiele nicht gewinnen können (zwei Unentschieden, eine Niederlage), treffen jetzt auf einen Kontrahenten, der wiederum von den letzten vier Partien drei für sich entschied.

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel: Termin, Spielort, Stadion

Die Fortuna empfängt Holstein Kiel, den Bezwinger des FC Bayern München im DFB-Pokal und dort einer der acht Viertelfinal-Teilnehmer, am heutigen Montag, den 8. Februar in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Die Begegnung muss wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden. Angestoßen wird die letzte Partie an diesem 20. Spieltag der 2. Bundesliga um 20.30 Uhr.

Begegnung: Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 8. Februar 2021

8. Februar 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf TV-Übertragung: Sky

© getty

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel im TV und Livestream

Fortuna gegen Holstein werdet Ihr nicht im Free-TV verfolgen können. Die Rechte an der Übertragung der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender strahlt das Duell ab 20 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD aus.

Neben der klassisch-linearen Variante, das Spiel im TV live zu sehen, besteht für Euch auch die Möglichkeit, die heutigen 90 Minuten via Sky Go und Sky Ticket zu streamen.

Zurückgreifen könnt Ihr außerdem auf ein Spieltagsticket, das seit Freitag um 17.40 Uhr noch bis zum morgigen Dienstagabend um 20 Uhr gültig ist. Es umfasst alle Live-Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Ticket kostet Euch 15 Euro.

Termin Heim Ergebnis Gast 05.02., 18:30 FC Erzgebirge Aue 3:3 Hamburger SV 05.02., 18:30 FC Sankt Pauli 2:1 Sandhausen 06.02., 13:00 SV Darmstadt 98 1:2 1. FC Nürnberg 06.02., 13:00 VfL Osnabrück 1:2 VfL Bochum 06.02., 13:00 Eintr. Braunschweig 1:2 Hannover 96 07.02., 13:30 SC Paderborn 07 abgesagt Heidenheim 07.02., 13:30 SpVgg Greuther Fürth 4:1 Würzburger Kickers 07.02., 13:30 Karlsruher SC 0:0 Jahn Regensburg 08.02., 20:30 Fortuna Düsseldorf -:- Holstein Kiel

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel: Highlights auf DAZN

Ein Tipp, falls Ihr kein Sky-Angebot abschließen wollt, aber DAZN-Kunden seid: Bei DAZN stehen für Euch die Highlights des Aufeinandertreffens zwischen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform bereit. Das gilt grundsätzlich für alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monatsabo und 119,99 Euro im Jahresabo. Bei dem Monatsabo ist der erste Monat für Neukunden zum Testen vollkommen kostenfrei. Entscheidet Ihr Euch für ein Jahresabo, spart Ihr dafür im Vergleich knapp 24 Euro im Jahr.

Das "Netflix des Sports" bietet Euch im Bereich Fußball die Freitagsspiele der Bundesliga live, dazu auch internationalen Fußball mit einzelnen Spielen der Champions League, der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 sowie Pokal-Wettbewerbe von Top-Nationen.

Abgesehen vom Fußball kommt Ihr in den Genuss von jeder Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Handball, Darts, Eishockey, Wintersport, Rugby, MMA und noch viel mehr.

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel im Liveticker

Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel mitverfolgen könnt Ihr übrigens auch bei SPOX. Mit dem Liveticker entgeht Euch nichts Wichtiges - ob Aufstellungen, Tore, Karten, Verletzungen oder besondere Aufreger.