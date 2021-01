2. Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 19. Spieltag

Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga lässt Fortuna Düsseldorf überraschend Federn, Greuther Fürth schiebt sich weiter nach oben. Am Samstag empfängt dann Spitzenreiter HSV den SC Paderborn. Außerdem trifft der VfL Bochum auf den Karlsruher SC. Hannover 96 und der VfL Osnabrück machen am Montag den Abschluss.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 19. Spieltag im Überblick.

Datum, Anpfiff Heim Gast Ergebnis 29.01., 18.30 Uhr Würzburger Kicker Fortuna Düsseldorf 2:1 29.01., 18.30 Uhr Greuther Fürth Erzgebirge Aue 3:0 30.01., 13.00 Uhr Hamburger SV SC Paderborn -:- 30.01., 13.00 Uhr Jahn Regensburg Darmstadt 98 -:- 30.01., 13.00 Uhr Holstein Kiel Eintracht Braunschweig -:- 31.01., 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim FC St. Pauli -:- 31.01., 13.30 Uhr VfL Bochum Karlsruher SC -:- 31.01., 13.30 Uhr SV Sandhausen 1. FC Nürnberg -:- 01.02., 20.30 Uhr Hannover 96 VfL Osnabrück -:-

2. Liga: Die aktuelle Tabelle