HSV (Hamburger SV) gegen Hannover 96 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV empfängt am heutigen Samstag in der 2. Bundesliga Hannover 96. Wo und wann Ihr das Heimspiel des HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Hamburger SV vs. Hannover 96 heute live: Ort und Anpfiff

Die Partie am 10. Spieltag der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 steigt am heutigen Samstag (5. Dezember) um 13 Uhr. Austragungsort ist das Volksparkstadion, die Heimspielstätte des HSV.

Angesichts der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regelungen der Regierung sind keine Zuschauer zugelassen.

2. Bundesliga: Die weiteren Samstagsspiele im Überblick

VfL Osnabrück - Karlsruher SC (13 Uhr)

(13 Uhr) Eintracht Braunschweig - St. Pauli (13 Uhr)

(13 Uhr) Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim (13 Uhr)

HSV - Hannover 96 heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel des Hamburger SV gegen Hannover 96 könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga liegen bei Sky. Der Bezahlsender stellt sowohl alle Einzelspiele und eine Konferenz mit den jeweiligen Spielen des Tages zur Verfügung.

Sky-Kunden können außerdem auf einen Livestream via SkyGo zugreifen. Wer kein Abonnent ist, kann sich mit dem SkyTicket ebenfalls die Live-Berichterstattung im Internet sichern.

Hamburger SV gegen Hannover 96 heute im Liveticker

Wer unterwegs ist, kann auch auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für das Spiel des Hamburger SV gegen Hannover 96.

HSV in der Schaffenskrise - Wende gegen Hannover 96?

Nach fünf Siegen in fünf Spielen ist der Hamburger SV in der 2. Bundesliga seit vier Partien sieglos und musste die Tabellenführung am vergangenen Spieltag nach der Last-Minute-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim (2:3) abgeben.

Vor den Rothosen befinden sich somit Greuther Fürth und der VfL Bochum in der Tabelle. Nach der 1:3-Pleite gegen Bochum vor zwei Wochen war es bereits die zweite Niederlage in Folge.

"Wir müssen den Turnaround wieder hinbekommen", sagte HSV-Trainer Daniel Thioune und kündigte Veränderungen in der Startelf an. Er müsse sich "den einen oder anderen Spieler vielleicht auch mal zur Seite nehmen". Der 46-Jährige scheute nicht davor zurück, Namen zu nennen, Jeremy Dudziak und Sonny Kittel öffentlich zu kritisieren. "Wenn mein Eindruck ist, dass der eine oder andere nicht zündet, dann zünde ich ihn noch mal an", sagte Thioune.

Aber auch Hannover 96 ist seit vier Spielen sieglos und kann zudem nicht auf einen perfekten Saisonstart zurückblicken. Die Niedersachsen sammelten bisher lediglich zehn Punkte und sind im unteren Tabellendrittel angesiedelt.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag