HSV-Idol Uwe Seeler erneut im Krankenhaus

Erneut gesundheitliche Sorgen um Legende Uwe Seeler: Das Idol des Hamburger SV ist in der Nacht zu Montag wegen eines Schwächeanfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte Seelers Tochter Kerstin dem SID. Der 84-Jährige wurde im Albertinen-Krankenhaus im Stadtteil Schnelsen zunächst sorgfältig durchgecheckt.

"Wir warten noch auf die Ergebnisse", sagte Seelers Tochter Kerstin McGovern, "und hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist wirklich ein Jahr zum Vergessen." Erst im Mai war der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft in seinem Haus in Norderstedt gestürzt und hatte sich eine Operation an der Hüfte unterziehen müssen.

Seeler, Vize-Weltmeister von 1966, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem machen ihm die Folgen eines Autounfalls von 2010 zu schaffen, den früheren Stürmer plagen Rückenprobleme. 2017 wurde Seeler erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt.