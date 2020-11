2. Liga: Holstein Kiel gegen den Hamburger SV heute im Liveticker

Zum Abschluss des 7. Spieltags in der 2. Liga ist Tabellenführer Hamburger SV heute bei Holstein Kiel zu Gast. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: Holstein Kiel gegen den HSV heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Störche, die in der 2. Pokalrunde auf den FC Bayern treffen, wissen um die Stärke des Gegners: "Sie haben einen sehr starken Kader und scheinen auch als Gruppe gut zu funktionieren. Wir müssen mit einer hohen Aggressivität im Spiel sein und es schaffen, aus einer Kompaktheit zu agieren", erklärte KSV-Trainer Ole Werner: "Wir wollen als Mannschaft unangenehm sein und in der Defensive einen ähnlich guten Job wie zuletzt abliefern."

Vor Beginn:

Thioune rechnet beim Gegner mit einer robusten Gangart: "Die Kieler schöpfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles aus. Sie sind robust im Zweikampf, aber nicht unfair - es ist dann manchmal auch ein taktisches Mittel." Personell sieht er den HSV bestens aufgestellt: "Es wird mir schwer fallen, einen Kader zu nominieren."

Vor Beginn:

Der formstarke HSV möchte weiter ohne Niederlage in der Liga bleiben und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. HSV-Trainer Daniel Thioune ist sich der Tatsache bewusst, dass in Kiel eine schwere Aufgabe wartet: "Es ist keine Überraschung, dass sie sich aktuell in den Top 5 bewegen. Sie haben ein sehr gutes Positionsspiel mit klaren Strukturen und Ideen."

Vor Beginn:

Los geht es um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel, das wie alle Stadien im deutschen Profifußball derzeit leer bleiben muss.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und dem HSV am heutigen Montag.

© imago images / Claus Bergmann

Holstein Kiel gegen den Hamburger SV heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie Holstein Kiel gegen den HSV im Free-TV gibt es nicht. Wie gewohnt sind alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung, im Einsatz ist Kommentator Stefan Hempel.

Neben der TV-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 & UHD steht allen Sky-Kunden ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Nicht-Abonnenten können mit dem Sky Ticket live dabei sein.

Bereits 40 Minuten nach Spielende stehen Euch die Highlights sämtlicher Zweitligaspiele bei DAZN auf Abruf bereit. Der Streamingdienst zeigt außerdem Live-Fußball aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr. All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen.

HSV bei Holstein Kiel: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Holstein fehlt Neumann rotgesperrt, während Reese wieder spielberechtig ist. HSV-Trainer Daniel Thioune hat abgesehen vom langzeitverletzten van Drongelen die Qual der Wahl.

Kiel: Gelios - Dehm, Thesker, Wahl, Atanga - Meffert - Porath, Bartels, Mühling, Lee - Serra - Trainer: Werner

HSV: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman, Onana, Kinsombi, Leibold, Hunt - Wintzheimer, Terodde - Trainer: Thioune

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel am 7. Spieltag

Mit einem Sieg in Kiel könnte der HSV seinen Vorsprung auf das zweitplatzierte Überraschungsteam aus Osnabrück bereits auf sechs Punkte ausbauen. Kiel könnte mit einem Dreier auf Rang zwei springen.