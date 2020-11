HSV (Hamburger SV) gegen VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Zweitligia-Spitzenreiter Hamburger SV empfängt den VfL Bochum am heutigen Sonntag. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Hamburger SV vs. VfL Bochum heute live: Ort, Anpfiff, Form

Das Heimspiel des HSV gegen den VfL Bochum steigt am heutigen Sonntag (22. November) um 13.30 Uhr. Als Austragungsort dient das Volksparkstadion in Hamburg, das eigentlich 57.000 Zuschauern Platz bieten würde. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind allerdings bis mindestens Ende November in Deutschland keine Fans zugelassen.

Beide Teams haben die Länderspielpause genutzt und ein Testspiel bestritten, um weiter im Spielfluss zu bleiben. Die Rothosen verloren allerdings überraschend gegen den dänischen Zweitligisten Viborg FF mit 1:3 (0:1). Lukas Hinterseer hatte den zwischenzeitlichen Anschluss zum 1:2 erzielt. HSV-Coach Daniel Thioune hatte mit Sven Ulreich, Kapitän Tim Leibold, Moritz Heyer, Jan Gyamerah, Amadou Onana, Jeremy Dudziak und Aaron Hunt aber auf zahlreiche Stammspieler verzichtet.

Deutlich besser lief es für den VfL Bochum, der den Bundesligisten 1. FC Köln mit 3:1 besiegte. Trainer Thomas Reis setzte ebenfalls auf eine B-Elf.

HSV - VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt wird die 2. Bundesliga auch an diesem Wochenende nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch das Heimspiel des Hamburger SV gegen den VfL Bochum.

Zudem habt Ihr als Kunde die Möglichkeit, auf den Livestream des Bezahksebders via SkyGo zurückzugreifen. Nicht-Kunden des Anbieters können sich das Sportpaket für einen Monat mit dem SkyTicket buchen.

Bei DAZN könnt Ihr außerdem bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga und somit auch von HSV - Bochum sehen.

Hamburger SV gegen VfL Bochum heute im Liveticker

Wer auf eine Berichterstattung in Textform angewiesen ist, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker für HSV gegen VfL Bochum.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen