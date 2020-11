2. Liga: Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Eintracht Braunschweig auf den Karlsruher SC. Wo und wann Ihr die Begegnung am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Duell der Tabellennachbarn! Beide Teams haben sich den Start in die neue Saison sicherlich anders vorgestellt. Eintracht Braunschweig sammelte aus den vergangenen zwei Spielen zwar vier Punkte, steht aber mit acht Zählern nur auf Rang 14.

Der KSC feierte vor der Länderspielpause den erst zweiten Saisonsieg (3:0 gegen St. Pauli) und hat somit die Abstiegsränge mit sieben Punkten vorerst verlassen (15. Platz).

Eintracht Braunschweig vs. Karlsruher SC heute live: Ort und Uhrzeit

Eintracht Braunschweig empfängt den Karlsruher SC am heutigen Samstag (21. November) um 13 Uhr. Die Partie am 8. Spieltag der 2. Bundesliga steigt im Eintracht-Stadion, der Heimspielstätte des BTSV.

Wie in der Bundesliga sind auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse keine Zuschauer in den Stadien erlaubt.

Eintracht Braunschweig - KSC heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem Karlsruher SC wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Alle Spiele der 2. Bundesliga werden von Pay-TV-Sender Sky, der Euch zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen lässt, übertragen.

Wer Kunde des Bezahlsenders ist, hat zudem die Möglichkeit, auf einen Livestream via Sky Go zurückzugreifen. Außerdem könnt Ihr als Nicht-Abonnent das Sportpaket mit dem Sky Ticket buchen.

Bei DAZN könnt Ihr die Highlights von allen Zweitliga-Spielen bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen. Diesen Dienst bietet der Streaminganbieter auch für die Bundesliga an.

Aber auch Live-Fußball hat DAZN zu bieten! Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga. Auch 40 Bundesligaspiele sowie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis und Darts könnt ihr beim "Netflix des Sports" sehen.

Das Angebot könnt Ihr für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr nutzen. Vorher könnt Ihr DAZN für einen Monat kostenlos testen.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute im Liveticker

Das Heimspiel von Eintracht Braunschweig gegen den Karlsruher SC könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine Tore.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Freitagsspiele gibt es aufgrund der Länderspielpause an diesem Spieltag nicht. Gleiches gilt auch für die Bundesliga.