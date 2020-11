2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 8. Spieltag

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga trifft Tabellenführer Hamburger SV auf den VfL Bochum. Der HSV ist wie Verfolger Osnabrück noch ungeschlagen in der laufenden Saison. Der VfL empfängt am Montag zum Abschluss des Spieltags den 1. FC Nürnberg.

Die Ergebnisse und Tabelle zum 8. Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick.

2. Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan des 8. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 21.11. 13 Uhr Eintr. Braunschweig Karlsruher SC -:- 21.11. 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim -:- 21.11. 13 Uhr Fortuna Düsseldorf Sandhausen -:- 21.11. 13 Uhr SC Paderborn 07 FC Sankt Pauli -:- 22.11. 13.30 Uhr Hamburger SV VfL Bochum -:- 22.11. 13.30 Uhr Würzburger Kickers Hannover 96 -:- 22.11. 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SV Darmstadt 98 -:- 22.11. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Jahn Regensburg -:- 23.11. 20.30 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg -:-

Die Tabelle der 2. Liga