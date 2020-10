2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 5. Spieltag

Jahn Regensburg hat sich am 5. Spieltag der 2. Bundesliga in die Spitzengruppe geschoben. Dort kann der HSV gegen Schlusslicht Würzburg den fünften Sieg im fünften Spiel einfahren. In Hannover ist der selbsternannte Aufstiegsaspirant Düsseldorf nach bis dato mäßigen Vorstellungen schon fast zum Siegen verdammt, soll nicht früh der Anschluss verloren gehen. Kiel kann mit einem Sieg gegen den Vorletzten Fürth und einem HSV-Patzer an die Spitze springen.

Der fünfte Spieltag der 2. Bundesliga und die Tabelle im Überblick.

2. Bundesliga: Ergebnisse und Spielplan des 5. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 23.10.2020 18:30 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 1:1 23.10.2020 18:30 Jahn Regensburg Eintr. Braunschweig 3:0 24.10.2020 13:00 Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth -:- 24.10.2020 13:00 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf -:- 24.10.2020 13:00 SV Darmstadt 98 FC Sankt Pauli -:- 24.10.2020 13:00 Hamburger SV Würzburger Kickers -:- 25.10.2020 13:30 Sandhausen SC Paderborn 07 -:- 25.10.2020 13:30 VfL Bochum FC Erzgebirge Aue -:- 25.10.2020 13:30 Heidenheim VfL Osnabrück -:-

2. Bundesliga: Die Tabelle am 5. Spieltag