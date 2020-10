2. Liga: Würzburger Kickers - Holstein Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Holstein Kiel ist ungeschlagen nach drei Spielen und trifft heute auf den Aufsteiger Würzburger Kickers, der sich seinen Einstand in die 2. Liga sicher anders vorgestellt hat (ein Punkt aus drei Spielen). Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Auf DAZN stehen Euch alle Highlights der 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung. Sichert euch hier den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Würzburger Kickers gegen Holstein Kiel: Datum, Anpfiff und Stadion

Die Würzburger Kickers empfangen Holstein Kiel am heutigen Sonntag (18. Oktober) um 13.30 Uhr in der Flyeralarm-Arena in Würzburg. Zum Heimspiel gegen Kiel dürfen nach aktuellen Informationen 2.600 der Plätze im Stadion von Zuschauern besetzt werden.

Würzburg gegen Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Startformationen könnten die beiden Zweitligisten in die heutige Partie starten:

Würzburg : Giefer - Ronstadt, Douglas, L. Dietz, Feick - Sontheimer, Toko - Hemmerich, Lotric, Herrmann - Munsy

: Giefer - Ronstadt, Douglas, L. Dietz, Feick - Sontheimer, Toko - Hemmerich, Lotric, Herrmann - Munsy Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Komenda, van den Bergh - Meffert - Mühling, Hauptmann - Reese, J.-S. Lee, Mees

2. Liga: Würzburg gegen Kiel heute live im TV und Livestream sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen den Kickers und Kiel ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge. Würzburg gegen Kiel läuft dort, beginnend mit Vorberichten ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 mit Kommentator Jörg Dahlmann. Ihr könnt Euch auch für die Sonntags-Konferenz ab 13 Uhr mit Moderator Yannick Erkenbrecher auf Sky Sport Bundesliga 2 entscheiden, wo ihr die drei Parallelspiele in der 2. Liga zusätzlich verfolgen könnt.

Alle Livebilder von Sky sind für Kunden auch als Livestream verfügbar, entweder mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App.

Falls Ihr es nicht rechtzeitig zum Spieltag auf die Couch schafft, könnt Ihr die Highlights der Spiele jeweils 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN abrufen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

© imago images / HMB-Media

2. Liga: Würzburg gegen Kiel heute im Liveticker sehen

Alternativ stehen Euch wie gehabt die SPOX-Liveticker zur Verfügung. Auch dort habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder dem Konferenz-Ticker zum Sonntag in der 2. Liga.

Hier geht's zum Ticker Würzburg - Kiel.

Hier geht's zum heutigen Konferenz-Ticker.

2. Liga: Die Tabelle am 4. Spieltag

Holstein Kiel steht am 4. Spieltag nur hinter dem Hamburger SV, der seine drei ersten Spiele gewonnen hat.