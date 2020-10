2. Liga: VfL Osnabrück gegen Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im einem Nachholspiel in der 2. Liga stehen sich heute der VfL Osnabrück und Darmstadt 98 gegenüber. Alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Osnabrück ist nach vier Saisonspielen noch ungeschlagen. Hält die Serie auch gegen die Lilien aus Darmstadt an?

VfL Osnabrück gegen Darmstadt 98: Ort, Termin, Zuschauer

Los geht's am heutigen Mittwoch, 28. Oktober, um 18.30 Uhr. Gespielt wird in Osnabrück an der Bremer Brücke - aufgrund der steigenden Coronazahlen ohne Zuschauer.

Ursprünglich hätte die Partie am 18. Oktober im Rahmen des 4. Spieltags stattfinden sollen, wurde dann aber nach Coronafällen beim VfL verschoben.

2. Liga: Osnabrück gegen Darmstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie des VfL gegen Darmstadt 98 ist nicht im Free-TV, sondern exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle 306 Begegnungen der 2. Liga live und in voller Länge, so auch das heutige Nachholspiel.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18.15 Uhr mit Kommentator Karsten Petrzika auf Sky Sport Bundesliga 1. Neben der Übertragung im TV steht für Abonnenten außerdem ein Livestream via Sky Go bereit.

Ohne Pay-TV-Abo könnt Ihr auf das Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen. Dort werden alle Spiele der 2. Liga live und umfassend begleitet.

Hier geht's zum Ticker Osnabrück vs. Darmstadt.

© imago images / Eibner

Osnabrück gegen SV Darmstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Osnabrück fehlen Auge, Bapoh, Granatowski, Heider und Klaas, die Gäste müssen ohne Wittek auskommen.

Osnabrück : Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Reichel - U. Taffertshofer, Reis - Br. Henning, Kerk, Amenyido - Santos

: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Reichel - U. Taffertshofer, Reis - Br. Henning, Kerk, Amenyido - Santos Darmstadt: Schuhen - Bader, L. Mai, Höhn, Holland - Palsson - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem, Honsak - Serd. Dursun

2. Liga: Die Ergebnisse des 5. Spieltags

Darmstadt und Osnabrück kamen am 5. Spieltag nicht über Unentschieden hinaus. Der VfL spielte 1:1 in Heidenheim, die Lilien kassierten in letzter Sekunde den 2:2-Ausgleich gegen St. Pauli.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 23.10.2020 18:30 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 1:1 23.10.2020 18:30 Jahn Regensburg Eintr. Braunschweig 3:0 24.10.2020 13:00 Holstein Kiel SpVgg Greuther Fürth 1:3 24.10.2020 13:00 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf 3:0 24.10.2020 13:00 SV Darmstadt 98 FC Sankt Pauli 2:2 24.10.2020 13:00 Hamburger SV Würzburger Kickers 3:1 25.10.2020 13:30 Sandhausen SC Paderborn 07 1:1 25.10.2020 13:30 VfL Bochum FC Erzgebirge Aue 2:0 25.10.2020 13:30 Heidenheim VfL Osnabrück 1:1

2. Liga: Die Tabelle nach dem 5. Spieltag

Mit einem Sieg könnte Osnabrück nach Punkten mit dem Tabellendritten Hannover gleichziehen, auf Darmstadt wartet im Falle von drei Punkten der Sprung auf Platz fünf.