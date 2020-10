2. Liga: HSV gegen FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hamburger Derby in der 2. Liga: Am 6. Spieltag stehen sich heute der Hamburger SV und der FC St. Pauli gegenüber. Alle Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Die Highlights zu allen Spielen der 2. Liga gibt es auf DAZN bereits kurz nach Abpfiff. Jetzt den kostenlosen Testmonat sichern und nichts verpassen!

HSV gegen FC St. Pauli: Ort, Termin, Zuschauer

Anstoß für das Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli ist am heutigen Freitag, 30. Oktober, um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Volksparkstadion im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld innerhalb des Bezirks Altona.

Ob Zuschauer anwesend sein können, entscheidet sich erst kurzfristig. Der HSV hofft auf 1.000 Fans. "Der letzte Funken Emotionalität ist nicht möglich und wäre vielleicht auch ein Stück weit unangebracht, weil wir in der Gesellschaft gerade ganz andere Themen haben", erklärte Gäste-Trainer Timo Schultz.

2. Liga: HSV gegen Pauli heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden alle Spieler der 2. Liga live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet Bilder vom Spiel HSV gegen Pauli sowohl im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Toni Tomic als auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 an.

Los geht es mit der Vorberichterstattung bereits 30 Minuten vor Spielbeginn um 18 Uhr. Ihr habt als Sky-Kunde die Wahl zwischen der Übertragung im TV und im Livestream via Sky Go. Als Nicht-Abonnent könnt Ihr via Sky Ticket live dabei sein.

DAZN versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Spielende mit den Highlights zu allen Zweitligaspielen. Gleiches gilt für die besten Szenen aus der Bundesliga. Hinzu kommt jede Menge Live-Fußball: Champions League, Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr - die Auswahl ist grenzenlos.

Das Angebot des Streamingdienstes könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli heute im Liveticker

Auch im Liveticker von SPOX könnt Ihr bei der Partie HSV vs. Pauli hautnah dabei sein. Dort werdet Ihr mit allem Wissenswerten rund um die Begegnung im Volksparkstadion versorgt.

2. Liga: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Im Parallelspiel stehen sich Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Heidenheim gegenüber. Der Tabellenzweite Holstein Kiel ist am Samstag bei Erzgebirge Aue gefordert.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 30.10.2020 18:30 Fortuna Düsseldorf Heidenheim 30.10.2020 18:30 Hamburger SV FC Sankt Pauli 31.10.2020 13:00 SC Paderborn 07 Jahn Regensburg 31.10.2020 13:00 FC Erzgebirge Aue Holstein Kiel 31.10.2020 13:00 VfL Osnabrück Sandhausen 31.10.2020 13:00 Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg 1.11.2020 13:30 SpVgg Greuther Fürth Hannover 96 1.11.2020 13:30 Karlsruher SC SV Darmstadt 98 1.11.2020 13:30 Würzburger Kickers VfL Bochum

2. Liga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Mit fünf Siegen in fünf Spielen geht der HSV als unangefochtener Tabellenführer ins Derby. In der Vorsaison setzten sich allerdings die Jungs vom Millerntor zweimal durch.