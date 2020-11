2. Liga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Greuther Fürth und Hannover 96. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zu Fürth-H96!

Greuther Fürth gegen Hannover 96: Uhrzeit, Ort

Anpfiff zur heutigen Partie ist um 13.30 Uhr. Als Austragungsort dient der Sportpark Ronhof | Thomas Sommer in Fürth.

© imago images / Sven Simon

2. Liga: Greuther Fürth gegen Hannover 96 heute im TV und Livestream

Auch in dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die 2. Liga wieder exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Neben der Einzelpartie gibt es auch eine Konferenzschaltung, der Kommentator bleibt in der 2. Liga dabei gleich.

Die Berichterstattung beginnt bereits um 13 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Yannick Erkenbrecher

Yannick Erkenbrecher Kommentator: Holger Pfandt

Falls Ihr unterwegs seid und die Partie im Livestream sehen wollt, könnt Ihr das als Sky-Kunde dank der SkyGo-App machen. Solltet Ihr kein Sky-Abo haben, gibt es die Möglichkeit sich über SkyTicket einen Monatspass zu kaufen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partien! Neben den Zusammenfassung gibt es auf DAZN auch reichlich Livesport (u.a. Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A) Jetzt Gratismonat sichern!

Greuther Fürth gegen Hannover 96: Die 2. Liga heute im Liveticker verfolgen

Hier bei SPOX könnt Ihr die Partien der 2. Liga im Liveticker verfolgen. Schon gewusst? SPOX hat sogar einen Konferenzticker für Euch im Angebot.

Greuther Fürth - Hannover 96: Voraussichtliche Aufstellung

So könnten die Trainer ihre Teams auflaufen lassen:

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrogta, Nielsen

Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Hrogta, Nielsen Hannover: Esser - Muroya, Hübers, Falettte, Hult - Bijol - Kaiser, Muslija - Haraguchi - Sulejmani, Ducksch

Fürth gegen Hannover: Die letzten Duelle im Überblick

In der letzten Saison konnte Hannover eine Partie gewinnen, das Hinspiel endete unentschieden. In der Saison 2012/13 trafen sich die Teams sogar in der Bundesliga. Damals siegte 96 in beiden Spielen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Liga 09.02.2020 1:3 2. Liga 24.08.2019 1:1 2. Liga 03.02.2017 4:1 2. Liga 14.08.2016 3:1 Bundesliga 26.04.2013 2:3 Bundesliga 27.11.2012 2:0

2. Liga: Die Tabelle vor Fürth gegen Hannover