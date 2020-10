FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga treffen heute der FC St.Pauli und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

2. Bundeliga - FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Anpfiff, Ort, Stadion

FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg steigt am heutigen Montag (19. Oktober) um 20.30 Uhr. Die Partie des 4. Spieltags wird dabei im Millerntor-Stadion in Hamburg - St. Pauli ausgetragen. Im Normalfall bietet die Spielstätte Platz für 29.546 Zuschauer. Heute dürfen jedoch nur maximal 1.000 rein. Die Tickets dafür wurden an Dauer- und Jahreskarteninhaber verlost.

2. Bundeliga - FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Heute live im TV und Livestream

Wer die Partie heute live und in voller Länge sehen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte der Zweithöchsten Deutschen Spielklasse.

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD/Sky Sport Bundesliga UHD gibt es die Vorberichte zum Spiel bereits ab 20 Uhr. Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Stefan Hempel die Übertragung.

Die Begegnung ist sowohl im TV als auch im Livestream zu sehen. Für den Livestream wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

2. Bundeliga - FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg im Liveticker

Fans der beiden Mannschaften, die das Spiel ihres Klubs verfolgen möchten, dies aber nicht können, weil sie kein Sky-Abo besitzen, haben die Möglichkeit, beim Liveticker von SPOX mitzulesen. Damit verpasst Ihr keine einzige spielentscheidende Aktion.

2. Bundeliga - FC St. Pauli vs. 1. FC Nürnberg: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 17.05.2020 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 1:0 2. Bundesliga 06.10.2019 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 1:1 2. Bundesliga 12.02.2018 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 0:0 2. Bundesliga 11.09.2017 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 0:1 2. Bundesliga 07.04.2017 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 0:2 2. Bundesliga

