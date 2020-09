2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Würzburger Kickers heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf muss heute gegen die Würzburger Kickers antreten. Was Ihr alles über das Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Neuzugang Edgar Prib fällt vorerst aus. Im ersten Saisonspiel gegen den HSV erlitt er eine leichte Muskelverletzung.

Fortuna Düsseldorf gegen Würzburger Kickers: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften startet heute um 13 Uhr. Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena. Laut momentanen Stand sind 10.800 Zuschauer zugelassen.

2. Liga: Fortuna Düsseldorf gegen Würzburger Kickers heute im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender überträgt weiterhin alle Spiele der 2. Liga. Bereits um 12.30 Uhr startet die heutige Berichterstattung mit Moderator Peter Hardenacke. Auf Sky Sport 3 übernimmt dann Kommentator Holger Pfandt.

Als Sky-Kunde habt Ihr die Möglichkeit, die 2. Liga auch via SkyGo zu verfolgen.

Wer kein Abonnement besitzt, aber die wichtigsten Szenen trotzdem schnell sehen möchte, ist auf DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst bietet sowohl zur 1. als auch zur 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an. Zudem werden 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live gezeigt.

Fortuna Düsseldorf gegen Würzburger Kickers: Die 2. Liga heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr jede Partie der 2. Liga auch in Liveticker verfolgen.

Fortuna Düsseldorf vs. Würzburger Kickers: Alle Spiele im Überblick

Beide Mannschaften spielten in der Saison 2016/17 zusammen in der 2. Liga. Beide Spiele endeten in einem Remis.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 06.05.2017 1:1 2. Bundesliga 04.12.2016 0:0 DFB-Pokal (1. Runde) 17.08.2014 3:2 n.V. DFB-Pokal (2. Runde) 04.10.1980 0:2

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag

Für die Düsseldorfer verlief der Start in die 2. Liga nicht wie erhofft: Gegen den HSV gab es für den Bundesligaabsteiger eine 1:2-Niederlage. Simon Terodde traf für den HSV zweifach, für die Fortuna war Matthias Zimmermann erfolgreich.