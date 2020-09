FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum zweiten Spieltag der 2. Bundesliga ist der 1. FC Heidenheim beim FC S. Pauli zu Gast. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

St. Pauli vs. Heidenheim: Wo und wann findet das Spiel statt?

Gespielt wird heute Nachmittag ab 13.30 Uhr im Stadion am Millerntor im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Auch in diesem Spiel dürfen 20 Prozent der Gesamtauslastung des Stadions von Zuschauern besetzt werden.

St. Pauli gegen Heidenheim heute live im TV und Livestream

Sky Sport besitzt die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der zweiten Bundesliga und wird dementsprechend auch das Duell zwischen St. Pauli und Heidenheim live und in voller Länge zeigen. Ab 13 Uhr wird auf Kanal Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Kommentator Michael Born gesendet. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD könnt Ihr mit den anderen Sonntagsspielen auch die Konferenz sehen. Einen Livestream bietet Sky via SkyGo an, mit SkyTicket könnt Ihr einen 30 Tage gültigen, einmaligen Pass kaufen.

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim: SPOX-Liveticker

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann bei uns vorbeischauen. Wir tickern alle Spiele der 2. Liga live für Euch mit. Hier geht's zum Ticker.

St. Pauli gegen Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Mannschaft aus Feld schicken:

FC Sankt Pauli : Himmelmann - Ohlsson, Avevor, Buballa, Paqarada - Benatelli - Wieckhoff, Zalazar, Becker, Dittgen - Kyereh

: Himmelmann - Ohlsson, Avevor, Buballa, Paqarada - Benatelli - Wieckhoff, Zalazar, Becker, Dittgen - Kyereh 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, P. Mainka, Steurer, Föhrenbach - Geipl, Kerschbaumer, Sessa - T. Mohr, Pick - Pat. Schmidt

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim: Die letzten Duelle

Seit fünf Spielen ist der FC St. Pauli gegen Heidenheim sieglos. Der letzte Dreier gelang den Hamburgern am 28.04.2017, als man Heidenheim mit 1:0 besiegte.

Datum Wettbewerb Heim Gast Tabelle 27.05.2020 2. Bundesliga FC St. Pauli 1. FC Heidenheim 0:0 27.10.2019 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim FC St. Pauli 1:0 21.04.2019 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim FC St. Pauli 3:0 10.11.2018 2. Bundesliga FC St. Pauli 1. FC Heidenheim 1:1 03.02.2018 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim FC St. Pauli 3:1

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Der 1. FC Heidenheim steht durch einen 2:0-Sieg gegen die Eintracht aus Braunschweig auf Platz drei der Tabelle. St. Pauli liegt mit einem Punkt auf dem neunten Platz.