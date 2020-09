2. Bundesliga heute live: Würzburger Kickers gegen Erzgebirge Aue im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfangen die Würzburger Kickers am 1. Spieltag der 2. Bundesliga Erzgebirge Aue. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Beide Teams schieden am vergangenen Wochenende aus der 1. Runde des DFB-Pokals aus. Während die Würzburger Kickers knapp mit 2:3 gegen Hannover 96 verloren, blamierte sich Erzgebirge Aue. Gegen den Viertligisten SSV Ulm kassierten die Sachsen eine 0:2-Pleite. Der Verlierer der heutigen Begegnung könnte also einen echten Fehlstart in die neue Saison hinlegen.

Würzburger Kickers vs. Erzgebirge Aue heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen den Kickers und dem FC Erzgebirge Aue steigt am heutigen Samstag (19. September) um 13 Uhr. Gespielt wird in der Flyeralarm Arena in Würzburg.

Obwohl für die nächsten sechs Woche eine "Probezeit" im deutschen Sport bezüglich der Zulassung von Zuschauern und Stadien sowie in Hallen besteht, sind in Würzburg keine Fans für die Partie gegen Aue zugelassen.

"Würzburg ist von der Corona-Pandemie aktuell derart stark betroffen wie kein weiterer Bundesligist, weshalb der FWK an diesem Wochenende noch keine Zuschauer zulassen darf", teilte der Klub am Dienstag mit.

Würzburger Kickers - Erzgebirge Aue heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der Bezahlsender Sky besitzt auch für die Saison 2020/21 die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Ihr Würzburger Kickers gegen Erzgebirge Aue somit einzeln oder in der Konferenz beim Pay-TV-Sender verfolgen.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden via SkyGo einen Liestream an. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich mit dem Sky-Ticket das Sport-Paket für 30 Tage sichern.

Wenn Ihr keine dieser Optionen in Erwägung ziehen solltet, könnt Ihr die Highlights alle Zweitligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sehen - gleiches gilt auch für die Partien in der Bundesliga. Zudem bietet DAZN auch 40 Live-Spiele aus dem deutschen Oberhaus an. Die Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und La Liga sind ebenfalls weiterhin beim "Netflix des Sports beheimatet.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

2. Bundesliga: Kickers gegen Aue heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und Erzgebirge Aue live zu sehen und trotzdem immer auf dem neusten Stand sein will, ist bei SPOX goldrichtig. In unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker-Kalender des heutigen Samstags.

