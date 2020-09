2. Bundesliga heute live: SV Sandhausen gegen Darmstadt 98 im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga geht wieder los! Am 1. Spieltag gastiert Darmstadt 98 beim SV Sandhausen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams taten sich in der 1. Runde des DFB-Pokals schwer, gingen aber als Sieger vom Platz. Sandhausen gewann 2:1 beim Regionalligisten TSV Steinbach, während Darmstadt 98 gegen den 1. FC Magdeburg den Umweg über die Verlängerung gehen musste. Matthias Honsak traf in der 100. Minute zum 3:2-Endstand.

SV Sandhausen vs. Darmstadt 98 heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und Darmstadt 98 steigt am heutigen Samstag um 13 Uhr. Austragungsstätte ist das BWT-Stadion am Hardtwald in Baden-Württemberg. Voraussichtlich sind durch die neuen Regelungen von Bund und Ländern mehr als 500 Zuschauer erlaubt.

Die baden-württembergische Landesregierung will die Rückkehr der Fans in Fußballstadien und Sporthallen so schnell wie möglich ermöglichen. Das berichtet die dpa.

Der 1. FC Heidenheim hat beispielsweise bereits angekündigt, dass zu seiner Partie gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag 3000 Besucher zugelassen werden. Weiterhin müssen sich die jeweiligen Anhänger aber an die üblichen Hygiene-Auflagen halten.

2. Liga: Sandhausen - Darmstadt heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung der Partie zwischen dem SV Sandhausen und Darmstadt 98 im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Rechte der 2. Bundesliga und zeigt somit auch dieses Spiel live in voller Länge - entweder einzeln oder in der Konferenz mit den zwei Parallelspielen.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, kann sich mit dem SkyTicket zudem das Sportpaket für einen Monat sichern.

Wer kein Sky-Abo hat, aber nicht lange auf die Tore seiner favorisierten Mannschaft warten kann, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat die Highlights aller Spieler der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm. Außerdem bietet der Streamingdienst jede Menge Live-Sport an, darunter 40 Spiele der Bundesliga, die Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und LaLiga.

SV Sandhausen gegen Darmstadt 98 heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen dem SV Sandhausen und Darmstadt 98 könnt Ihr auch in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

