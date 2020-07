2. Liga: Wird das Relegations-Rückspiel im Free-TV gezeigt?

Das Rückspiel in der Relegation zur 2. Liga steht an. Ob das Spiel im Free-TV übertragen wird, verrät euch dieser Artikel.

2. Liga, Ingolstadt - Nürnberg: Datum, Zeit, Ort

Nach dem 2:0-Erfolg der Nürnberger über Ingolstadt im Hinspiel der Relegation wird das Rückspiel zwischen den beiden bayrischen Klubs am Samstag, dem 11.7.2020, um 18.15 Uhr ausgetragen werden.

Spielstätte ist dann der Audi Sportpark in Ingolstadt. Normalerweise bietet das Stadion Platz für bis zu 15.200 Plätze, aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Coronakrise wird die Partie aber vor leeren Rängen stattfinden.

© imago images / Poolfoto

2. Liga, Ingolstadt - Nürnberg: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Ja, das Relegations-Rückspiel wird - genau wie das Hinspiel auch schon - im Free-TV übertragen werden. Das ZDF überträgt die Partie live, via zdf.sport.de wird auch ein Livestream der Begegnung angeboten.

Auch DAZN und Amazon Prime werden das Spiel übertragen, bei den beiden Streamingdiensten kann man das Aufeinandertreffen von Ingolstadt und Nürnberg im Livestream sehen. Neukunden können das Spiel bei DAZN zudem kostenlos im Probemonat sehen.

Bei DAZN wird folgendes Team bei der Begegnung im Einsatz sein:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

2. Liga, Ingolstadt - Nürnberg: Die Partie im Liveticker

Solltet Ihr die Partie aus irgendeinem Grund nicht live verfolgen können, bietet unser Liveticker eine sehr gute Alternative. Dort verpasst ihr kein Highlight der Begegnung.

Zum Liveticker von Ingolstadt gegen Nürnberg kommt Ihr hier, unseren Liveticker-Kalender könnt ihr hier einsehen.

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Die bisherigen Duelle

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FCI und dem Club ist das achte Spiel gegeneinander. Die klar bessere Bilanz haben dabei die Nürnberger.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 07.07.2020 Relegation zur 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 2:0 09.08.2019 DFB-Pokal, 1. Runde FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 0:1 15.04.2018 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 1:1 06.11.2017 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 1:2 04.05.2015 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 1:1 23.11.2014 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 2:1 03.05.2009 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 1:0 16.11.2008 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 0:3

2. Liga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre

Ingolstadt spielt zum zweiten Mal in Folge in der Relegation. Im vergangenen Jahr unterlagen die Bayern als Zweitligist Wehen Wiesbaden und stiegen in die 3. Liga ab.