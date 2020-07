Die Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga ist nun auch offiziell vorbei. Doch wann startet die neue Saison? Hier gibt es die Antwort.

2. Liga: Wann startet die neue Saison?

Die DFL hat am vergangenen Freitag die Starttermine der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga bekannt gegeben: Start aller drei Ligen ist am Freitag, 18. September 2020. Abgeschlossen wird der erste Spieltag am Montag, 21. September.

Die 2. Bundesliga live im TV und Livestream

Wie auch in der abgelaugenen Saison werden alle Spiele der 2. Bundesliga exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte auch für die kommende Saison 2020/21.

Außerdem sind auch die Höhepunkte der Bundesliga kurz nach Spielende abrufbar. Auch ausgewählte Spiele der Bundesliga werden live und in voller Länge von DAZN übertragen, ebenso wie Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie aus der Champions und Europa League.

Die 2. Bundesliga im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr alle Spiele der 2. Bundesliga auch weiterhin SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen.

2. Bundesliga: Diese Mannschaften sind neu dabei

Aus der Bundesliga sind der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga abgestiegen. Der 1. FC Heidenheim ist in der Relegation gegen Werder Bremen knapp gescheitert und muss somit eine weitere Saison zweitklassig spielen.

Auch neu dabei sind aus der 3. Liga Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers. Der 1. FC Nürnberg bleibt nach einem Last-Minute-Treffer in der Relegation gegen den FC Ingolstadt gerade so in der Liga.

Nicht mehr in der 2. Bundesliga dabei sind hingegen die Bundesliga-Aufsteiger Armina Bielefeld und der VfB Stuttgart.

2. Bundesliga: Die Abschlusstabelle der Saison 2019/20