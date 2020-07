1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt: Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Nürnberg will einen weiteren Abstieg verhindern, während der FC Ingolstadt zurück in die 2. Liga will. Heute steigt Teil eins der Relegation. Hier erfahrt Ihr, wie ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt: Spielort und -zeit

Die Partie wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ausgetragen. Das WM-Stadion von 2006 fasst rund 50.000 Plätze, welche aufgrund der Corona-Pandemie allerdings leer bleiben müssen. Anpfiff ist 18.15 Uhr.

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt: Relegation heute live im TV und Livestream

Anders als die Relegation zur Bundesliga wird diese Partie im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt das Spiel, aber auch DAZN und Amazon Prime werden Bewegtbilder zeigen.

Wenn Ihr die Partie im Livestream verfolgen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. DAZN überträgt das Spiel in voller Länge und bietet nach Abpfiff die Highlights sowie die komplette Partie noch einmal im Re-Live an. Auch das ZDF und Amazon zeigen das Spiel online.

Relegation im Liveticker: 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, kann sich über den SPOX-Liveticker informieren,

Hier geht es zum Liveticker für Nürnberg gegen Ingolstadt!

2. Liga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre

Für den Club ist es eine unrühmliche Premiere. Nachdem die Franken bereits dreimal in der Relegation um die Bundesliga zugegen waren, droht nun der Absturz in Liga drei. Die Schanzer scheiterten dagegen im vergangenen Jahr in der Relegation denkbar knapp am SV Wehen Wiesbaden.