2. Liga: Wer zeigt / überträgt den 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Der letzte Spieltag in der laufenden Saison der 2. Bundesliga steht an. Wer die Spiele live überträgt und wie Ihr diese sehen könnt? SPOX verrät es Euch in diesem Artikel.

2. Liga: Diese Spiele stehen am 34. Spieltag an

Auch am 34. Spieltag finden alle Spiele in der 2. Liga wieder zeitgleich statt. Diese neun Partien werden ausgetragen:

Dynamo Dresden - VfL Osnabrück

Hamburger SV - SV Sandhausen

Greuther Fürth - Karlsruher SC

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg

Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim

VfB Stuttgart - SV Darmstadt

Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

Hannover 96 - VfL Bochum

2. Liga: Wer zeigt / überträgt den 34. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Die Rechte für die 2. Bundesliga liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Alle neun Einzelspiele sowie die Konferenz sind somit ausschließlich dort zu sehen. Im Free-TV können die Partien nicht verfolgt werden.

Sky-Kunden können die Begegnungen auch im Livestream verfolgen, das ist via SkyGo möglich. Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt, den letzten Spieltag aber auf keinen Fall verpassen will, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Die Highlights aller Spiele könnt ihr derweil auf DAZN sehen - und das nur 40 Minuten nach dem Abpfiff. Neben den Highlights 2. Bundesliga hat DAZN zudem auch die Highlights der Bundesliga sowie Live-Spiele aus der Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und vielem mehr im Programm.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat bei dem Streamingdienst abschließen.

2. Liga: Der 34. Spieltag im Liveticker

Wer die Spiele nicht im Pay-TV sehen kann oder möchte, der kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort bleibt ihr immer auf dem Laufenden, verpasst kein Tor, keinen Wechsel und keine Karte.

Zu unserem Liveticker-Kalender geht es hier entlang, den Liveticker der Konferenz findet ihr hier.

