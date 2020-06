VfB Stuttgart gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den VfL Osnabrück. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Highlights der 2. Bundesliga nur 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen! Sichert Euch jetzt euren kostenlosen DAZN-Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfB Stuttgart gegen VfL Osnabrück: Datum, Zeit, Ort

Die Partie zwischen den Schwaben und ihren Gästen aus Osnabrück beginnt am Sonntag, dem 7.6.2020, um 13.30 Uhr.

Austragungsort der Begegnung ist die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Das Stadion bietet normalerweise bis zu 60.441 Zuschauern Platz, aufgrund der Kontaktbeschränlugen infolge der Coronakrise wird jedoch auch dieses Spiel vor leeren Rängen stattfinden.

VfB Stuttgart - VfL Osnabrück: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Livespiele der 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dementsprechend wird auch die Begegnung zwischen dem VfB und dem VfL nicht im Free-TV zu sehen sein.

Sky-Kunden können die Begegnung sowohl in der Sonntagskonferenz als auch im Einzelspiel verfolgen. Der Sender bietet auch einen Livestream an, diesen können Sky-Kunden via SkyGo verfolgen.

Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt, die Partie aber dennoch verfolgen will, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Die Highlights des Matches sind derweil bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem ausgewählte Spieler der Bundesliga und Champions League sowie alle Spitzenspiele aus LaLiga, der Serie A und der Europa League. Auch anderer Spitzensport wie Tennis, US-Sport oder Boxen hat DAZN im Programm. Ein Abo kostet 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können DAZN zudem mit einem kostenlosen Testmonat testen.

© imago images

VfB Stuttgart vs. VfL Osnabrück: Heute im Liveticker

Wer das Spiel zwischen Stuttgart und Osnabrück nicht im TV oder im Livestream verfolgen kann, der kann auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort verpasst ihr keine Highlights des Spiels!

Zum Liveticker der Partie gelangt ihr hier, zu unserem Liveticker-Kalender geht es hier entlang.

VfB Stuttgart gegen VfL Osnabrück: Die Tabelle vor dem Spiel