2. Bundesliga: HSV gegen SV Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der HSV braucht dringend einen Sieg gegen den SV Sandhausen, um noch die Chancen auf den Relegationsrang zu wahren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker beobachten könnt.

HSV - SV Sandhausen: Anstoßzeit und Austragungsort

Alle Spiele am letzten Spieltag der 2. Bundesliga starten am heutigen Sonntag, den 28. Juni, zeitgleich um 15.30 Uhr. Das Spiel findet im Hamburger Volksparkstadion statt.

Hamburger SV gegen Sandhausen: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga bei Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt die Übertragung des Spiels um 15.20 Uhr. Kommentator Martin Groß begleitet dann durch die Partie am letzten Spieltag. Außerdem könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz verfolgen.

Sky bietet via Sky Go außerdem auch einen Livestream der Partie an. Nicht-Kunden des Pay-TV-Anbieters können sich über Sky Ticket einen Tagespass kaufen, um so die Partie live sehen zu können.

Der Streamingdienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights des Spiels. Auch die Relegationsspiele zwischen dem HSV oder dem 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen sind auf DAZN zu sehen. Außerdem überträgt DAZN die Relegationspartien zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga, die Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

2. Bundesliga: HSV gegen Sandhausen heute live im SPOX-Liveticker

Wie gewohnt bietet SPOX einen Liveticker zum Spiel an. Hier geht's zum Liveticker der Partie Hamburger SV gegen SV Sandhausen.

Der HSV ist am letzten Spieltag auf Schützenhilfe von Arminia Bielefeld angewiesen. Im Konferenzticker bleibt Ihr gleichzeitig auch über das Spiel Arminia Bielefeld gegen 1. FC Heidenheim auf dem neuesten Stand.

HSV - SV Sandhausen: Voraussichtliche Aufstellungen

Auf folgende Mannschaften könnten Dieter Hecking und Uwe Koschinat am letzten Spieltag setzen:

HSV: Pollersbeck - Gyamerah, Ewerton, van Drongelen, Leibold - Hunt, Fein, Kinsombi - Harnik, Pohjanpalo, Kittel

Pollersbeck - Gyamerah, Ewerton, van Drongelen, Leibold - Hunt, Fein, Kinsombi - Harnik, Pohjanpalo, Kittel SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Kister, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Biada - Scheu, Behrens

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Um das Nordderby gegen Werder Bremen in der Relegation noch zu erreichen, muss der HSV darauf hoffen, dass Heidenheim im Parallelspiel gegen Arminia Bielefeld nicht gewinnt.