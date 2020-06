2. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel am 34. Spieltag der 2. Bundesliga: Zweitligameister Arminia Bielefeld empfängt den 1. FC Heidenheim, der mit einem Sieg sicher in der Relegation steht. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Arminia beendet die Aufstiegssaison mit einem Heimspiel. Am heutigen Sonntag, den 28. Juni, rollt der Ball pünktlich ab 15.30 Uhr in der Bielefelder SchücoArena.

Arminia gegen Heidenheim: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Heidenheim. Die Übertragung aus Bielefeld beginnt zehn Minuten vor Anpfiff um 15.20 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marcus Lindemann. Zudem ist die Partie auch in der Konferenz zu sehen.

Neben der klassischen TV-Übertragung zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via Sky Go. Außerdem kann via Sky Ticket auch ein Tagespass für das Spiel erworben werden.

40 Minuten nach Abpfiff sind die wichtigsten Szenen des Spiels auch auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt außerdem auch die Relegationsspiele zwischen Werder Bremen und dem Dritten der 2. Bundesliga, die Highlights der 1. Bundesliga, sowie LaLiga, die Serie A und Ligue 1.

2. Bundesliga: Bielefeld - Heidenheim heute im SPOX-Liveticker

Arminia Bielefeld gegen 1. FC Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften ins letzte Spiel der Saison gehen:

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Behrendt, Pieper, Hartherz - Hartel, Prietl, Seufert - Clauss, Klos, Voglsammer

Ortega - Brunner, Behrendt, Pieper, Hartherz - Hartel, Prietl, Seufert - Clauss, Klos, Voglsammer 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch - Kerschbaumer, Thomalla, Griesbeck - Otto, Kleindienst

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Arminia Bielefeld hat bereits den achten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Bundesliga sicher. Mit einem Dreier würde Heidenheim das Relegationsticket lösen und würde dort auf Werder Bremen treffen.