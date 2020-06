2. Liga: Der 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzter Spieltag der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga: Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller ist Hochspannung garantiert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den 34. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Highlights der 2. Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga: Anstoßzeit am 34. Spieltag

Wie auch in der Bundesliga werden am 34. Spieltag alle Spiele der 2. Bundesliga zeitgleich angestoßen. Beginn aller Partien am heutigen Sonntag, den 28. Juli, ist um 15.30 Uhr.

2. Liga: Der 34. Spieltag heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in der laufenden Saison alle Spiele der 2. Bundesliga. Am 34. Spieltag habt Ihr die Wahl zwischen allen neun Einzelspielen und der Konferenz. Der Pay-TV-Anbieter überträgt den Spieltag auch im Livestream via Sky Go. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so den letzten Spieltag der Saison 2019/20 sehen.

40 Minuten nach Abpfiff der Partien gibt es auf DAZN die Highlights aller Begegnungen der 2. Bundesliga zu sehen. Der Streamingdienst zeigt außerdem auch die Relegationsspiele zwischen Werder Bremen und dem Dritten der 2. Bundesliga, sowie die Relegationsspiele zwischen dem 16. der 2. Bundesliga und dem Tabellendritten der 3. Liga live und in voller Länge.

Ein monatliches DAZN-Abonnement ist für 11,99 Euro erhältlich, ein Jahresabo kostet hingegen 119,99 Euro. Einen Monat lang könnt Ihr das komplette Angebot auf DAZN kostenlos ausprobieren.

2. Liga im SPOX-Liveticker

Auch am letzten Spieltag der 2. Bundesliga bietet SPOX für alle Partien einen Liveticker an. Ihr könnt jedes Spiel entweder einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Hier geht es zu den Livetickern:

2. Liga: Die Begegnungen am 33. Spieltag

Der HSV und der 1. FC Heidenheim liefern sich am letzten Spieltag ein Fernduell um den Relegationsrang. Am anderen Ende der Tabelle muss entweder der 1. FC Nürnberg oder der Karlsruher SC in der Relegation gegen den Tabellendritten (bzw. Tabellenvierten, falls der FC Bayern II eine Top-3-Platzierung belegt) der 3. Liga antreten.

Datum Uhrzeit Heim Gast So., 28. Juni 15.30 Uhr VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 So., 28. Juni 15.30 Uhr Hannover 96 VfL Bochum So., 28. Juni 15.30 Uhr Hamburger SV SV Sandhausen So., 28. Juni 15.30 Uhr Holstein Kiel 1. FC Nürnberg So., 28. Juni 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Heidenheim So., 28. Juni 15.30 Uhr Jahn Regensburg Erzgebirge Aue So., 28. Juni 15.30 Uhr Dynamo Dresden VfL Osnabrück So., 28. Juni 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC So., 28. Juni 15.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden FC St. Pauli

2. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Arminia Bielefeld steht bereits als Zweitligameister fest, auch der VfB Stuttgart ist aufgrund der viel besseren Tordifferenz gegenüber dem 1. FC Heidenheim nahezu sicher aufgestiegen.

Vor dem letzten Spieltag gibt es mathematisch noch keine sicheren Absteiger aus der 2. Bundesliga. Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden können realistisch gesehen aber bereits für die 3. Liga planen.