2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 30. Spieltag der 2. Bundesliga steht an! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv. Sky-Kunden steht außerdem ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Alle weiteren Sportfans können mit dem Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

Für diejenigen, die das Spiel nicht live verfolgen können, bietet der Streamingdienst DAZN die Highlights schon 40 Minuten nach dem Schlusspfiff an.

Das DAZN-Abo ist für einen monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro erhältlich, für ein Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

2. Bundesliga: Diese Partien stehen am 30. Spieltag noch an

Der Spitzenreiter Arminia Bielefeld empfängt den 1. FC Nürnberg, der Tabellenzweite VfB Stuttgart will drei wichtige Punkte gegen Osnabrück holen, Heidenheim ist zu Gast in Hannover. Abgerundet wird der Spieltag am Montag mit dem Duell Hamburger SV gegen Holstein Kiel.

Datum Heim Gast 06.06. 13:00 Uhr SV Wehen SG Dynamo Dresden 06.06. 13:00 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 06.06. 13:00 Uhr Jahn Regensburg SV Darmstadt 98 07.06. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue Karlsruher SC 07.06. 13:30 Uhr VfB Stuttgart VfL Osnabrück 07.06. 13:30 Uhr Hannover 96 Heidenheim 08.06. 20:30 Uhr Hamburger SV Holstein Kiel

2. Bundesliga: Der 30. Spieltag im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr die Möglichkeit, alle Spiele der 2. Bundesliga kostenlos im Liveticker zu verfolgen. Sowohl jede Partie einzeln als auch in der Konferenz:

2. Bundesliga: Die Ergebnisse des 29. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 29.05. 18:30 Uhr SV Darmstadt 98 1:1 SpVgg Greuther Fürth 29.05. 18:30 Uhr VfL Osnabrück 2:2 Jahn Regensburg 30.05. 13:00 Uhr 1. FC Nürnberg 0:0 VfL Bochum 30.05. 13:00 Uhr Holstein Kiel 1:2 Arminia Bielefeld 30.05. 13:00 Uhr Sandhausen 3:1 Hannover 96 30.05. 13:00 Uhr Karlsruher SC 1:1 FC Sankt Pauli 31.05. 13:30 Uhr SG Dynamo Dresden 0:2 VfB Stuttgart 31.05. 13:30 Uhr Hamburger SV 3:2 SV Wehen 31.05. 13:30 Uhr Heidenheim 3:0 FC Erzgebirge Aue

2. Bundesliga: Die Tabelle am 30. Spieltag