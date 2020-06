1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:6: VfB nach Sieg gegen desolaten Club vor Aufstieg

Zweitligist VfB Stuttgart ist die Rückkehr in die Bundesliga kaum noch zu nehmen. Die Schwaben behaupteten dank eines 6:0 (3:0) beim fehlerhaften 1. FC Nürnberg den zweiten Tabellenplatz und können im Saisonfinale nur noch theoretisch auf den dritten Platz zurückfallen. Der 1. FC Heidenheim auf Rang drei hat drei Punkte weniger auf dem Konto und besitzt ein um elf Treffer schlechteres Torverhältnis.

Silas Wamangituka (11.), Atakan Karazor (26., 64.), Sasa Kalajdzic (41.) und Nicolas Gonzalez (52., 76.) besserten die Tordifferenz der Gäste-Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo deutlich auf.

"Es ist zwar rechnerisch noch möglich. Aber den heutigen Tag können wir genießen und ein bisschen feiern", sagte VfB-Offensivspieler Sasa Kalajdzic bei Sky und fügte an: "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Es waren Höhen und Tiefen in dieser Saison, aber am Ende war es souverän und dominant."

Bundesliga-Absteiger Nürnberg droht auf Platz 15 damit weiter der ungebremste Absturz in die 3. Liga: Vor dem 34. Spieltag ist die Mannschaft von Jens Keller noch nicht gerettet.

Beide Teams hatten zuletzt Kantersiege eingefahren - Nürnberg siegte 6:0 bei Wehen Wiesbaden, der VfB 5:1 gegen den SV Sandhausen. Und auch die Partie im Max-Morlock-Stadion startete furios: Georg Margreitter verlor in den Nürnberger Innenverteidigung den Ball gegen den störenden Wamangituka, der FCN-Schlussmann Christian Mathenia keine Chance ließ.

VfB ohne Gomez und Badstuber

Der VfB, der zunächst ohne die Ex-Nationalspieler Mario Gomez und Holger Badstuber angetreten war, kontrollierte anschließend die Begegnung. Im Anschluss an eine Ecke nahm Karazor die nächste Einladung der Gäste an und stocherte den Ball nach einer Ecke aus kürzester Distanz über die Linie.

Es blieb ein einseitiges Spiel. Die Nürnberger setzten kaum Nadelstiche und produzierten selbst schlimme individuelle Fehler. Die Gäste nutzten diese eiskalt.

© getty

1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Sörensen, Margreitter (56. Mühl), Handwerker - Geis, Nürnberger - Dovedan (64. Schleusener), Behrens (64. Zrelak), Robin Hack (86. Heise) - Frey (86. Lohkemper). - Trainer: Keller

Stuttgart: Kobel - Stenzel, Karazor, Kempf (61. Kaminski) - Endo - Wamangituka (56. Mola), Mangala, Klement (73. Klimowicz), Gonzalez - Förster, Kalajdzic (56. Al Ghaddioui). - Trainer: Matarazzo

2. Liga: Der 34. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast So., 28. Juni 15.30 Uhr VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 So., 28. Juni 15.30 Uhr Hannover 96 VfL Bochum So., 28. Juni 15.30 Uhr Hamburger SV SV Sandhausen So., 28. Juni 15.30 Uhr Holstein Kiel 1. FC Nürnberg So., 28. Juni 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Heidenheim So., 28. Juni 15.30 Uhr Jahn Regensburg Erzgebirge Aue So., 28. Juni 15.30 Uhr Dynamo Dresden VfL Osnabrück So., 28. Juni 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Karlsruher SC So., 28. Juni 15.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden FC St. Pauli

2. Liga: Die aktuelle Tabelle