2. Liga: Holstein Kiel - Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Arminia Bielefeld wartet noch auf den ersten Sieg in einem Geisterspiel und trifft mit Holstein Kiel auf einen weiteren starken Gegner. Die Kieler konnten am vergangenen Wochenende den VfB Stuttgart schlagen. Wie, wann und wo Ihr das Spiel Holstein Kiel - Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld: Uhrzeit und Ort

Die beiden Mannschaften treffen heute, am Samstag (30. Mai), um 13 Uhr aufeinander. Die Partie findet im Holstein-Stadion statt, das normalerweise 15.034 Zuschauern Einläss gewährt. Aufgrund des Coronavirus wird die Arena jedoch nicht mit Zuschauern gefüllt.

2. Liga: Kiel - Bielefeld heute live im TV und Livestream

Kiel - Bielefeld wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein. In der ARD-Sportschau laufen die Zusammenfassungen der Zweitligaspiele ab 18.30 Uhr.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 & HD, die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr. Sven Haist kommentiert das Spiel. Parallel dazu läuft die Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD. Beide Angebote des Bezahlsenders könnt Ihr auch auf Euren mobilen Geräten verfolgen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

DAZN zeigt die Highlights aller Spiele der Bundesliga und der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Neben ausgewählten Bundesligaspielen findet Ihr dort auch weiteren europäischen Top-Fußball aus der Serie A, Ligue 1, Primera Division und Europa League. Die Rechte an der Champions League teilt sich der Streamingdienst mit Sky.

Außerdem zeigt DAZN den besten Sport aus Nordamerika: NBA, NFL, MLB, NHL, MLS, Boxen, UFC, WWE und noch vieles mehr. Weitere Sportarten wie Tennis, Darts, Wintersport, Radsport, Motorsport, Snooker, E-Sports sorgen für ein äußerst vielfältiges Angebot.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo beim "Netflix des Sports" 11,99 Euro, der Preis für das Jahresabo beträgt 119,99 Euro.

Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld heute live im Liveticker

Falls ihr auf keine der genannten Optionen zugreifen könnt oder möchtet, aber das Spiel trotzdem verfolgen wollt, sind die SPOX-Liveticker perfekt für euch geeignet! Dort bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zu den laufenden Partien im Minutentakt und könnt im Konferenz-Ticker sogar einen Übersicht über die Geschehnisse in der gesamten Liga erlangen.

Hier entlang zum Liveticker Holstein Kiel vs. Arminia Bielefeld

Und hier zum Konferenz-Ticker am Samstag

2. Liga: Der 29. Spieltag im Überblick

Die beiden Verfolger der Arminia, der Hamburger SV und der VfB Stuttgart, spielen am 29. Spieltag gegen vermeintlich schwache Gegner in den beiden Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden. Falls Bielefeld verliert und Stuttgart gewinnt, wären die Schwaben schon auf zwei Punkte an den Tabellenführer herangerückt.