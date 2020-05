Ohne Unterbrechung folgt der 29. Spieltag der 2. Liga auf den spannenden 28. Spieltag, der mit dem Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV (3:2) begeistert hat. Wie, wo und wann ihr alle Partien der 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollte alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga ab 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichert euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Liga, 29 Spieltag: Termine und Begegnungen

Am 29. Spieltag der 2. Liga finden zwei Partien am Freitagabend statt, fünf Partien am Samstag und zum Abschluss drei Spiele am Sonntag.

© imago images

Voraussichtlich wird Dynamo Dresden sein erstes Geisterspiel bestreiten - und gleich gegen den Tabellenzweiten VfB Stuttgart antreten müssen. Der Hamburger SV auf dem dritten Platz hat mit dem Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden auch einen vermeintlich schwachen Gegner vor sich. Falls der 1. FC Heidenheim (4.) gegen den FC Erzgebirge Aue (7.) verliert, haben die Hamburger wieder etwas mehr Sicherheitsabstand auf den vierten Platz.

Datum Uhrzeit Heim Gast 29.05. 18:30 SV Darmstadt 98 1:1 SpVgg Greuther Fürth 29.05. 18:30 VfL Osnabrück 2:2 Jahn Regensburg 30.05. 13:00 Sandhausen -:- Hannover 96 30.05. 13:00 Karlsruher SC -:- FC Sankt Pauli 30.05. 13:00 1. FC Nürnberg -:- VfL Bochum 30.05. 13:00 Holstein Kiel -:- Arminia Bielefeld 01.06. 13:30 Hamburger SV -:- SV Wehen 01.06. 13:30 Heidenheim -:- FC Erzgebirge Aue 01.06. 13:30 SG Dynamo Dresden -:- VfB Stuttgart

2. Liga heute live im TV und Livestream

Der 29. Spieltag der 2. Liga ist im Free-TV nicht live zu sehen. Die Zusammenfassungen der Spiele vom Freitag und Samstag könnt ihr am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sehen.

Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv in voller Länge. Parallel zu den Einzelspielen läuft Freitag, Samstag und Sonntag auch die jeweilige Tageskonferenz. Dort seht ihr wechselnd die spannendsten Szenen aus den laufenden Spielen. Die Berichterstattung in den Konferenzen beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ihr könnt alle Angebote des Pay-TV-Senders auch von unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket verfolgen.

Bei DAZN sind alle Highlights der 2. Liga ab 40 Minuten nach Spielende auf Abruf verfügbar. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo dort 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

2. Liga heute live im Liveticker

Ihr seid heute unterwegs? Kein Problem, mit den SPOX-Livetickern verpasst Ihr nichts aus der 2. Liga. Zur Auswahl stehen die Einzelspiele oder der Konferenz-Ticker, der euch wie bei der Fernsehkonferenz einen Überblick über alle Geschehnisse des Tages gibt.

Hier entlang zum Konferenz-Ticker des Samstags.

Hier geht's zur Übersicht für alle verfügbaren Liveticker des Samstags.

2. Liga: Die Tabelle am 29. Spieltag