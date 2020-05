2. Liga: VfL Bochum gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Auftakt zur Mission Klassenerhalt für den VfL Bochum! Der Revierklub empfängt nach der Corona-bedingten Pause den 1. FC Heidenheim. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie im Livestream und TV.

VfL Bochum vs. 1. FC Heidenheim: Ort, Datum, Anpfiff

Die DFL hat den ersten Spieltag nach der Corona-bedingten Unterbrechung der Saison auf den 16. und 17. Mai datiert. Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim ist dabei eines von vier Spielen, das am Samstag ausgetragen wird.

Gespielt wird im Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Anpfiff der Begegnung ist um 13 Uhr.

2. Liga: Der 26. Spieltag nach der Coronapause

Neben der Partie Bochum gegen Heidenheim finden zeitgleich drei weitere Begegnungen statt. Dabei ist Kiel in Regensburg zu Gast, Aue empfängt Sandhausen und Darmstadt gastiert beim KSC.

Datum Uhrzeit Heim Gast 16.05. 13 Uhr Jahn Regensburg Holstein Kiel 16.05 13 Uhr VfL Bochum Heidenheim 16.05. 13 Uhr FC Erzgebirge Aue Sandhausen 16.05. 13 Uhr Karlsruher SC SV Darmstadt 98 17.05. 13.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Osnabrück 17.05. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli 1. FC Nürnberg 17.05. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 17.05. 13.30 Uhr SV Wehen VfB Stuttgart

VfL Bochum gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVESTREAM

Ihr könnt die Begegnung live und exklusiv beim Pay-TV Sender Sky sehen. Falls Ihr während des Spiels unterwegs sein solltet, könnt Ihr via SkyGo das Geschehen per Smartphone oder Tablet mitverfolgen.

Für Zweitliga-Fans, die kein Sky-Abo besitzen, gibt es die Möglichkeit, am Samstag in der Sportschau im Ersten die Highlights der Partien anzusehen. Die Sportschau startet um 18 Uhr.

2. Liga: Bochum gegen Heidenheim im LIVETICKER

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit ganz nah am Geschehen zu sein: Für alle Fans, welche die Partie live mitverfolgen möchten, ist unser LIVETICKER genau das Richtige. Der Ticker startet schon einige Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Hier gehts zum LIVETICKER.

VfL Bochum vs. 1. FC Heidenheim: Highlights

Die Bilanz zwischen den beiden Klubs ist nahezu ausgeglichen. In den elf bisherigen Spielen in der 2. Liga setzten sich die Bochumer fünfmal durch, die Heidenheimer viermal und zweimal wurden die Punkte geteilt. Besonders in Erinnerung blieb das Duell der beiden Klubs in der Hinrunde dieser Saison. Die Bochumer setzten sich vor knapp 11.000 Zuschauern mit 3:2 in Heidenheim durch. Gibt es nun die Revanche des 1. FCH?

2. Liga: Bochum vs. Heidenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Danilo - Losilla, Tesche - Osei-Tutu, Zulj, Blum - Ganvoula

Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Danilo - Losilla, Tesche - Osei-Tutu, Zulj, Blum - Ganvoula 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Schnatterer, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst

2. Liga: Tabelle vor dem 26. Spieltag