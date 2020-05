2. Liga: FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Die Corona-Pause ist vorbei und in der 2. Liga rollt wieder der Ball. Der FC St. Pauli bekommt es am 26. Spieltag mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Ihr wollt die Highlight der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen?

2. Liga: St. Pauli - 1. FC Nürnberg: Wo und wann?

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg steigt am heutigen Sonntag (17. Mai) um 13.30 Uhr.

Austragungsort ist das Millerntor-Stadion im Hamburger Stadtteil St. Pauli, das normalerweise Platz für 30.000 Zuschauer bietet.

St. Pauli - 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream

Für alle Spiele der 2. Liga liegen die Übertragungsrechte in dieser Saison exklusiv bei Sky. Das Spiel der Kiezkicker gegen die Nürnberger bietet der Pay-TV-Sender in zwei verschiedenen Varianten ein. Fans haben die Wahl zwischen dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 6 HD und der Partie als Teil der großen Sonntags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz.

Aufgrund der Corona-Krise hat sich Sky zudem dazu entschieden, die Sonntags-Konferenzen am 26. und 27. Spieltag live im Free-TV und kostenlos per Stream auf Sky Sport News HD anzubieten. Folgende Partien sind in der Konferenz heute zu sehen:

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Darüber hinaus bietet Sky auch die gewohnten Streams via Sky Go und Sky Ticket an.

2. Liga: Die Highlights aller Spiele auf DAZN sehen

Wer die heutige Partie nicht live sehen kann, ist bei DAZN bestens aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform an.

Darüber hinaus hält DAZN die Rechte an Spielen aus der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS, Champions League und Europa League. Auch die vier großen US-Ligen (NBA, MLB, NFL & MLB) sind bei DAZN zu Hause.

11,99 kostet das gesamte Angebot im Monat, alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen. Bei beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos!

2. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Abstiegskampf pur in Hamburg! Nur einen Punkt trennen St. Pauli und die Nürnberger - auf den Relegationsplatz haben die beiden Teams fünf bzw. vier Punkte Abstand.