2. Liga: Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag tritt nach langer Corona-Zwangspause am 26. Spieltag der 2. Liga der SV Darmstadt 98 beim Karlsruher SC an. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live ansehen könnt.

Ihr wollt alle Highlights der 2. Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichert Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

KSC gegen SV Darmstadt 98: Ein richtungweisendes Duell

Endlich rollt in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands wieder der Ball. An diesem Samstag treffen die Badenser aus Karlsruhe auf die Hessen aus Darmstadt. Für beide Klubs ist die Partie richtungsweisend für die Endphase der Saison: Die Lilien können mit einem Sieg näher an den drittplatzierten HSV heranrücken, die Rothosen liegen derzeit acht Punkte vor den Darmstädtern.

Für die Karlsruher geht es darum, zu retten, was noch zu retten ist. Sie befinden sich tief im Abstiegssumpf und haben auf das rettende Ufer bereits vier Punkte Rückstand. Mit einem Sieg könnte allerdings der SV Wehen Wiesbaden vom Relegationsplatz verdrängt werden.

KSC vs. Darmstadt 98: Alle Infos zum Spiel

Anstoß: 16.05.2020 13:00 Uhr

Stadion: Wildpark Stadion

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Voraussichtliche Aufstellung Karlsruhe: Uphoff - Carlson, Gordon, Pisot, Stieffler - Gondorf, Groiß, Wanitzek, Camoglu, Grozurek - Hofmann

Uphoff - Carlson, Gordon, Pisot, Stieffler - Gondorf, Groiß, Wanitzek, Camoglu, Grozurek - Hofmann Voraussichtliche Aufstellung Darmstadt: Schuhen - Holland, Rapp, Dumic, Bader - Palsson, Stark, Kempe, Honsak, Mehlem - Dursun

KSC vs. Darmstadt live im TV und Livestream

Alle Einzelspiele der 2. Liga könnt Ihr wie gewohnt bei Sky live und exklusiv in voller Länge sehen. Das Einzelspiel könnt Ihr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4 HD live verfolgen. Falls Ihr die Partien von unterwegs per Livestream verfolgen wollt, könnt ihr die Sky Go-App oder das Sky Ticket nutzen.

Die ARD zeigt die Highlights der Partie ab 18 Uhr in der Sportschau.

DAZN zeigt die Highlights jedes Spiels in der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streamingdienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky.

KSC gegen Darmstadt: Lilien auf dem Papier Favorit

Die Favoritenrolle in dieser Partie besitzen ganz klar die Darmstädter. Doch im direkten Vergleich der beiden Vereine haben die Karlsruher klar die Nase vorne. In der 2. Liga trafen die beiden Konkurrenten insgesamt neunmal aufeinander, dabei holte der KSC fünfmal den Sieg. Die Veilchen hingegen konnten nur eine Partie gewinnen, dreimal wurden die Punkte geteilt.

Hier seht Ihr einen Überblick der vergangenen Spiele in der 2. Liga: