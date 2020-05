Karlsruher SC gegen VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der Karlsruher SC heute den VfL Bochum. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und wie genau Ihr zur Free-TV-Übertragung gelangt, erfahrt Ihr hier.

Alle Highlights der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff: Sichere dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

KSC gegen VfL Bochum: Uhrzeit und Spielort

Gespielt wird am heutigen Sonntag, den 24. Mai, im Wildparkstadion in Karlsruhe. Das sich aktuell im Umbau befindliche Stadion fasst rund 15.000 Zuschauer.

© getty

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Die vollen 90 Minuten live gibt es heute exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport Bundesliga 5. Los gehts dort um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Zudem bietet Sky eine Konferenz der heutigen drei Spiele an - und das sogar im Free-TV. Im Zuge des Beschlusses von Geisterspielen gab der Sender bekannt, die Spieltage des 26. und 27. Spieltags auf seinem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD auszustrahlen.

Diesen könnt Ihr auch per kostenfreiem Stream empfangen.

Um das Einzelspiel zu streamen, benötigt Ihr entweder Zugang zu SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder Sky Ticket (monatlich kündbar).

Ihr wollt Euch lieber nur die Highlights der Partien reinziehen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Der Streamingdienst hat die Zusammenfassungen aller Spiele der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Zugang zu DAZN bekommt Ihr für monatlich 11,99 Euro oder für jährlich 119,99 Euro (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Bei beiden Optionen gibt es den ersten Monat für Neukunden geschenkt. Sichere dir hier den gratis Probemonat von DAZN.

KSC gegen VfL Bochum im Liveticker

Auch bei uns verpasst Ihr nichts, in unseren Liveticker entgeht Euch kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

KSC gegen VfL Bochum im Direktvergleich: Ausgeglichener gehts nicht

Wenn der KSC in der 2. Bundesliga auf den VfL aus Bochum trifft, ist das meist eine ausgeglichene Angelegenheit. In 19 Spielen gab es ganze elf Unentschieden, die anderen acht Spiele endeten mit ausgeglichenen vier Siegen je Klub.

Auch die vergangen drei Spiele zwischen den Klubs endeten unentschieden: In der Hinserie gab es ein wildes 3:3 in Bochum, zudem stand in der vergangenen Saison nach 90 Minuten zweimal ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Karlsruher SC gegen VfL Bochum: Die vergangenen fünf Spiele