2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 28. Spieltag in der 2. Bundesliga steht an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele am heutigen Dienstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch die 2. Bundesliga setzt am 28. Spieltag den Wettbewerb mit einer englischen Woche fort. Gleich vier Begegnungen finden am heutigen Dienstag ab 18.30 Uhr statt. Die restlichen Partien des Spieltags folgen die Tage darauf.

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden wird jedoch erst am 15. Juni über die Bühne gehen, weil die Dresdner zuvor aufgrund mehrerer positiver Coronatests zwei Wochen in Quarantäne waren und somit erst später ins Mannschaftstraining einsteigen durften.

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 28. Spieltag

Datum Heim Gast 26.05.

18:30 Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg 26.05.

18:30 SpVgg Greuther Fürth VfL Osnabrück 26.05.

18:30 FC Erzgebirge Aue SV Darmstadt 98 26.05.

18:30 SV Wehen Sandhausen 27.05.

18:30 Hannover 96 Karlsruher SC 27.05.

18:30 FC Sankt Pauli Heidenheim 27.05.

18:30 VfL Bochum Holstein Kiel 28.05.

20:30 VfB Stuttgart Hamburger SV 15.06.

20:30 Arminia Bielefeld SG Dynamo Dresden

2. Bundesliga: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga hat Sky. Deswegen sind auch die heutigen Partien sowohl im TV als auch im Livestream beim Pay-TV-Sender zu sehen. Sky bietet den Kunden die Begegnungen in Form von Einzelspielen und als Konferenz an.

Kunden können mithilfe eines SkyGo-Abonnements die jeweiligen Livestreams sehen. Ebenfalls ist es möglich, via SkyTicket einen Tagespass zu kaufen und so zuzuschauen.

Die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga sind dann bereits 40 Minuten nach Spielende auf der Streamingplattform DAZN abrufbar. Dort sind neben den Highlights auch ausgewählte Spiele der Bundesliga im Angebot.

Das Abo für DAZN kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat man die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Piplica, Higuita, Kiraly & Co.: Die verrücktesten Keeper aller Zeiten © getty 1/17 Tomislav Piplica hielt überragend und patzte legendär, Rene Higuita wehrte Schüsse per Skorpion-Kick ab und Gabor Kiraly spielte nur in Jogginghosen. Eine Auswahl der verrücktesten Keeper aller Zeiten. © getty 2/17 Tomislav Piplica: Von 1998 bis 2009 hütete der Bosnier teils überragend das Tor von Energie Cottbus, bekannt ist er vor allem für sein legendäres Eigentor gegen Gladbach. Eine Bogenlampe von Marcel Witeczek landete auf seinem Kopf - und von dort im Tor. © getty 3/17 Oliver Kahn: Mit dem FC Bayern holte er die CL und mehrere Meistertitel. Einen seiner denkwürdigsten Auftritte hatte er 1999: Bei einem Spiel in Dortmund knabberte er zunächst an Heiko Herrlich und flog dann in Kung-Fu-Manier auf Stephane Chapuisat zu. © getty 4/17 Jens Lehmann: Kahns Rivale im DFB-Team sorgte auch für die eine oder andere Kuriosität. Mal klaute er einem Fan die Brille, mal ließ er sich als Stuttgart-Spieler per Helikopter zum Training fliegen. © getty 5/17 Sepp Maier: Der langjährige Bayern-Keeper (1962 bis 1979) war bekannt dafür, für alle Späße zu haben zu sein. Am berühmtesten ist wohl seine Entenjagd bei einem Spiel gegen Bochum 1976. © getty 6/17 Gabor Kiraly: Im Sommer 2019 beendete der legendäre Jogginghosenträger seine Karriere als Torhüter. In der ersten und zweiten Bundesliga absolvierte er insgesamt 366 Spiele für Hertha BSC und 1860 München. © getty 7/17 Lutz Pfannenstiel (l.): Geboren im bayerischen Zwiesel, zuhause in der Welt. Pfannenstiel war weltweit der erste Spieler, der in jedem der sechs Kontinentalverbände für einen professionellen Fußballklub spielte. 2009 beendete er seine Karriere in Namibia. © getty 8/17 Petar Radenkovic: Als Keeper von 1860 München war der Jugoslawe bekannt für seine waghalsigen Ausflüge aus dem Strafraum. Abseits des Platzes machte er sich einen Namen als Sänger - seine bekannteste Platte: "Bin i Radi, bin i König!" © getty 9/17 Harald "Toni" Schumacher: 1982 räumte er im WM-Halbfinale gegen Frankreich Patrick Battiston um, drei Jahre später flog er aus dem DFB-Team und seinem Klub 1. FC Köln - wegen der Veröffentlichung seines skandalträchtigen Buches Anpfiff. © getty 10/17 Bert Trautmann: Als Kriesgefangener landete der Bremer während dem 2. Weltkrieg in England - dann startete er seine Fußballkarriere. Bei Manchester City wurde er zur Legende, als er sein Team beim FA-Cup-Finale 1956 mit einem Genickbruch zum Sieg führte. © getty 11/17 Tim Wiese: Schon während seiner aktiven Karriere zeigte sich Wiese ab und an rüde, etwa als er 2008 im Trikot von Werder Bremen Ivica Olic in Kung-Fu-Manier ansprang. Nach dem Karriereende bestätigte sich die Tendenz: Wiese wurde Wrestler. © getty 12/17 Bruce Grobelaar: Als Teenager musste er Ende der 70er Jahre im Unabhängigkeitskrieg seines Heimatlandes Simbabwe kämpfen und Menschen töten. Dann landete der talentierte Keeper mit 22 beim FC Liverpool und gewann innerhalb von 14 Jahren 13 Titel. © getty 13/17 Rene Higuita: Der kolumbianische Paradiesvogel trug verrückte Frisuren, wurde des Kokain-Konsums überführt, spielte in mehreren TV-Realityshows mit, parierte Schüsse per Skorpion-Kick - und galt lange als torgfährlichster Keeper der Welt. © getty 14/17 Jose Luis Chilavert: Übertroffen wurde Higuita als Torschütze vom Paraguayer Chilavert. Im Laufe seiner Karriere (1982 bis 2005) erzielte er über 60 Treffer für seine Klubs und die Nationalmannschaft - vornehmlich durch Elfmeter und Freistöße. © getty 15/17 Fabien Barthez: Frankreich brachte es Glück, wenn Laurent Blanc vor Spielen Barthez' Glatze küsste - so gewannen die beiden mit Frankreich die Heim-WM 1998. Abseits des Platzes galt er als Clown. Zwischenzeitlich wurde er wegen Haschisch-Konsums gesperrt. © getty 16/17 Jorge Campos: Einer der bekanntesten mexikanischen Fußballer der 90er Jahre - und zwar, weil er nicht nur als Keeper auflief, sondern gelegentlich auch als Stürmer. Zweiteres passte auch besser zu seiner Körpergröße von nur knapp 1,68 Meter. © getty 17/17 Rüstü Recber: Auch der langjährige türkische Nationalkeeper zählt zum Klub der Kung-Fu-Treter. 2003 räumte er bei einem Länderspiel gegen England Kieron Dyer um.

2. Bundesliga im Liveticker

Auch zum Mitlesen gibt es die 2. Bundesliga. SPOX bietet nämlich zu jeder Partie einen Liveticker an. Hier zur Übersicht der Liveticker.

