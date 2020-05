2. Liga: Hannover 96 gegen KSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Hannover 96 und den Karlsruher SC. Was Ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo Ihr 96 gegen den KSC sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und siehe die Highlights aller Partien der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hannover 96 gegen Karlsruher SC: Datum, Ort

Die Partie zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC findet heute um 18.30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover statt.

Wer das Spiel pfeifen wird, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Corona-Vorschriften veröffentlicht der DFB erst gegen Mittag die Schiedsrichter-Ansetzungen.

© imago images

2. Bundesliga: Hannover 96 vs. KSC heute im TV und Livestream

Das Gastspiel des KSC in Hannover ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich Sky die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender bietet Euch für das Spiel Hannover - KSC zwei Optionen an: Eine Konferenzschaltung mit allen Samstagsspielen oder das Einzelspiel.

Ab 12.30 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Moderator Hartmut von Kameke, das Einzelspiel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 5, die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Kommentiert wird die Partie von Jörg Dahlmann. Neben der TV-Übertragung stellt Euch Sky auch einen Livestream via SkyGo zur Verfügung.

2. Liga: Hannover gegen KSC heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf das Bezahlangebot von Sky zurückgreifen wollt, bietet Euch SPOX alternativ einen ausführlichen Liveticker an. Dort bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was in Hannover passiert.

Hier geht's zum Ticker der Partie Hannover vs. KSC.

Die Spiele des 28. Spieltags in der 2. Liga

Bereits gestern startete der Spieltag, sodass heute nur drei Spiele auf dem Programm stehen. Das Topspiel Stuttgart gegen den HSV findet am Donnerstagabend um 20.30 Uhr statt. Aufgrund der Zwangsquarantäne von Dynamo Dresden findet das Spiel gegen Bielefeld erst am 15. Juni statt.

Heim Ergebnis Gast Jahn Regensburg 2:2 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0:2 VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 1:3 SV Darmstadt 98 SV Wehen 0:1 Sandhausen Hannover 96 -:- Karlsruher SC FC Sankt Pauli -:- Heidenheim VfL Bochum -:- Holstein Kiel VfB Stuttgart -:- Hamburger SV Arminia Bielefeld -:- SG Dynamo Dresden

2. Bundesliga: Die Tabelle vor Hannover 96 gegen KSC

Vor dem heutigen Spiel befindet sich Hannover 96 auf Tabellenplatz 9. Lange Zeit kämpften die Niedersachsen um den Abstieg, doch durch die Erfolge der letzten Wochen konnte sich der Bundesliga-Absteiger stabilisieren.

Der KSC dagegen steckt voll im Abstiegskampf. Nur durch zwei Tore stehen die Karlsruher noch auf Relegationsplatz 16, drei Punkte hinter dem rettenden 15. Platz.