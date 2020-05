2. Liga: Die Freitagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in der 2. Liga geht es Schlag auf Schlag: Einen Tag nach dem Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV geht es bereits mit dem 29. Spieltag weiter. Unter anderem will der SV Darmstadt 98 seine Aufstiegschance weiter wahren. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Spiele im TV und Livestream.

2. Liga: Die Freitagsspiele des 29. Spieltags im Überblick

Ab 18.30 Uhr rollt in Darmstadt und Osnabrück der Ball. Während Darmstadt nur drei Punkte vom Aufstiegs-Relegationsplatz trennen, muss Osnabrück den Blick nach unten richten. Mit einem Rückstand von vier Punkten steht der Karlsruher SC auf Platz 16.

Termin Heim Auswärts 29. Mai, 18.30 Uhr Darmstadt 98 Greuther Fürth 29. Mai, 18.30 Uhr VfL Osnabrück Jahn Regensburg

2. Liga: Die Freitagsspiele heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga sind live und exklusiv bei Sky zu sehen, dies gilt auch für die Partien am heutigen Freitagabend. Die Vorberichterstattung startet um 18 Uhr.

Dabei stehen Euch mehrere Optionen zur Verfügung: Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es die Konferenz mit beiden Spielen des Abends, auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 3 HD findet Ihr die Einzelspiele Darmstadt gegen Fürth beziehungsweise Osnabrück gegen Regensburg.

Für alle Abonnenten besteht zudem die Möglichkeit, via SkyGo den Livestream zu nutzen. Mit SkyTicket kann zudem Tagespass erworben werden.

Auf DAZN gibt es die Highlights zu allen Spielen der 1. und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Spielende. Zudem werden 40 Spiele der aktuellen Bundesliga-Saison live übertragen - und außerdem jede Menge weiterer Spitzensport.

2. Liga: Alle Spiele im Liveticker von SPOX

Könnt Ihr nicht auf das kostenpflichtige Angebot von Sky zurückgreifen, stellt Euch SPOX eine Alternative bereit: Zu allen Spielen der 2. Liga gibt es einen umfangreichen Liveticker, der Euch mit allem Wissenswerten aus den Stadien versorgt.

Hier geht's zum Ticker Darmstadt gegen Fürth.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Spiel Osnabrück gegen Regensburg.

2. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams

So könnten die vier Teams heute aus personeller Sicht in die Spiele gehen:

Darmstadt: Schuhen - Herrmann, Dumic, Rapp, Holland - Palsson, Stark - Heller, Marvin Mehlem, Kempe - Dursun.

Schuhen - Herrmann, Dumic, Rapp, Holland - Palsson, Stark - Heller, Marvin Mehlem, Kempe - Dursun. Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Caligiuri, Raum - Seguin - Ernst, Green - Hrgota, Keita-Ruel, Leweling.

Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Caligiuri, Raum - Seguin - Ernst, Green - Hrgota, Keita-Ruel, Leweling. Osnabrück: Kühn - Heyer, Trapp, Gugganig, Wolze - Taffertshofer, Blacha - Ouahim, Henning, Agu - Ceesay.

Kühn - Heyer, Trapp, Gugganig, Wolze - Taffertshofer, Blacha - Ouahim, Henning, Agu - Ceesay. Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Besuschkow, Gimber - Makridis, Stolze, Wekesser - Albers.

2. Liga: Die restlichen Partien des 29. Spieltags

Im Aufstiegsrennen will Arminia Bielefeld am Samstag in Kiel vorlegen. Die Verfolger Stuttgart und Hamburg sind gegen Dresden und Wehen klar in der Favoritenrolle.