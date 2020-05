Dynamo Dresden - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Abstiegskandidat Dynamo Dresden darf endlich am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teilnehmen. Der Gegner am 29. Spieltag heißt VfB Stuttgart. Wie Ihr diese Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier.

Die Dresdner haben bisher noch kein einziges Ligaspiel nach der Coronapause absolviert. Die gesamte Mannschaft musste nach mehreren positiven Coronatests in eine zweiwöchige Quarantäne und durfte erst später ins Mannschaftstraining einsteigen. Nun ist der Kalender des aktuell Tabellenletzten der 2. Bundesliga mehr als voll. Fast durchgehend wird im Drei-Tages-Rhythmus gespielt.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart: Wann und wo?

Am heutigen Sonntag, den 31. Mai, trifft Dynamo Dresden auf den aktuell Zweiten der Liga, den VfB Stuttgart. Die Partie wird pünktlich um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden angepfiffen. Das Spiel in der Hinrunde zwischen den beiden Teams ging mit 3:1 an den Favoriten aus Stuttgart.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart: Heute live im TV und Livestream

Wie bei den restlichen Partien des Spieltags hat auch für dieses Duell der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn die Vorberichterstattung. Kommentator des Spiels ist Marcel Meinert.

Sky zeigt die Begegnung auch im Livestream. Einen Zugriff darauf bekommt der Kunde mittels SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Partie dann auf DAZN zu sehen. Neben den Highlights von Dresden gegen Stuttgart hat der Streamingdienst auch die besten Szenen der restlichen Partien der 2. Bundesliga im Angebot. Ebenfalls zeigt "das Netflix des Sport" ausgewählte Spiele der Bundesliga.

Abgesehen von Fußball sind auf der Plattform unter anderem auch Darts oder Wrestling zu sehen.

Für nur 11.99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann ein DAZN-Abo erworben werden. Davor kann ein kostenloser Probemonat getestet werden.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart im Liveticker

Die Partie wird bei SPOX auch im Liveticker zum Mitlesen angeboten. Alle Fans der beiden Mannschaften können somit darauf zugreifen, falls sie keine Möglichkeit haben, das Angebot von Sky zu nutzen.

Liveticker: Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte Dynamo Dresden auflaufen:

K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, C. Löwe - Petrak, Burnic - Pat. Schmidt, Husbauer, Donyoh - Makienok

So könnte der VfB Stuttgart auflaufen:

Kobel - P. Stenzel, Kempf, M. Kaminski, Mola - Endo - Mangala, Castro - Gonzalez, Didavi - Gomez

2. Bundesliga: Die Tabelle am 29. Spieltag