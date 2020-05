Die 2. Bundesliga ist gestern nach längerer Corona-Pause wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. Am heutigen Sonntag hätte das Spiel zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden stattfinden sollen. Daraus wird jedoch leider nichts. Wir erklären den Grund dafür.

2. Liga: Darum findet Hannover 96 gegen Dynamo Dresden heute nicht statt

Am heutigen Sonntag, den 17. Mai, hätte Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden beim Liga-Restart gegen Hannover 96 antreten sollen, doch gleich mehrere positive Corona-Fälle in der Mannschaft verhindern dies.

In der dritten Testreihe kamen zwei positive Ergebnisse zum Vorschein. Bereits bei der ersten Testrunde wurde bei einem Dynamo-Profi das Coronavirus festgestellt. Folglich schickte der Verein den ganzen Kader sowie Trainer- und Betreuerstab in eine zweiwöchige Quarantäne. Eine Teilnahme am 26. Spieltag ist damit nicht möglich.

2. Liga: Dynamo Dresden wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Klub hat sich gegen die Vorwürfe, der Klub sei leichtfertig mit dem Virus umgegangen, gewehrt. "Wir haben uns penibel an die Vorgaben gehalten, haben alles getan, damit sich kein Spieler infiziert", sagte Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born bei einer Presserunde. Wann Dynamo seine erste Partie absolvieren wird, ist noch unklar.

2. Liga live im TV und Livestream

Die Partie Dynamo Dresden gegen Hannover 96 wird nicht stattfinden, der Rest des Spieltags soll jedoch wie geplant über die Bühne gehen.

Auch nach der Corona-Pause werden die Spiele der 2. Bundesliga auf Sky zu sehen sein. Somit hat der Pay-TV-Sender alle Begegnungen sowohl als Einzelspiel als auch als Konferenz im Angebot. Mit einem SkyGo-Abo bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, auf diese Angebote zuzugreifen. Ebenfalls kann mit einem SkyTicket ein Tagespass gekauft werden.

2. Liga: Konferenz im Free-TV

Ausnahmsweise werden nach der Pause die Sonntags-Konferenzen (17. und 24. Mai) des 26. und 27. Spieltags kostenlos auf dem Sender Sky Sport News HD übertragen.

Am Sonntag, den 17. Mai, beginnt die Konferenz um 13.30 Uhr mit folgenden Partien:

SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart

St. Pauli - 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

