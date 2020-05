2. Liga: Übertragung, Free-TV, Livestream, Konferenzen

Nachdem sich Politik und DFL geeinigt haben, wird auch in der 2. Liga der Betrieb neugestartet. Wir zeigen euch, wie und wo ihr die 2. Bundesliga verfolgen könnt.

2. Liga: Los geht's mit dem Neustart

Die Politik hat der Bundesliga grünes Licht gegeben. In beiden Profligen soll der Rest der Saison in der ursprünglich angesetzten Spieltags-Reihenfolge über die Bühne gehen. In beiden Profiligen geht es demnach mit dem 26. Spieltag weiter. In der 2. Liga finden vier Spiele am Samstag und die übrigen fünf am Sonntag statt.

© getty

2. Liga: Übertragung

Der Bezahlsender Sky hat sich angesichts der Ausnahmesituation entschieden, die 2. Bundesliga zur Freude aller Fußballfans gratis zu zeigen. Die Konferenz der 2. Liga am Sonntag wird also frei und für jeden verfügbar bei Sky zu sehen sein.

© imago images

2. Liga: Die Duelle im Free-TV und Livestream

Damit nicht jeder Fußballfan einen Sky Account erstellen muss, werden die Partien live und exklusiv bei Sky Sport News HD ausgestrahlt. Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom jeweiligen Fernseher ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch.

Für alle, die keinen Fernseher zuhause haben, ist der Livestream die beste Option. Auf der Website von Sky Sport News HD könnt Ihr das Spektakel ebenfalls ansehen. Der Sender hat einige neue Features während der Übertragung angekündigt, da die Stadien komplett leer sein werden.

2. Liga: Die Partien der Konferenz

Diesen Sonntag, den 17. Mai gibt es die erste 2. Liga Konferenz nach dem Neustart zu sehen. Los gehts um 13.30 Uhr. Folgende Begegnungen erwarten euch: