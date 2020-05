2. Liga: Konferenz heute live im TV und Livestream

Nachdem die 2. Bundesliga gestern nach der Corona-Zwangspause den Spielbetrieb wieder aufnahm, steht heute die Konferenz der Sonntagsspiele an. Wir zeigen Euch, wo und wie Ihr die Spiele verfolgen könnt.

Die Highlights der 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Jetzt DAZN sichern!

2. Liga: Die Konferenz am Sonntag

Heute stehen vier hochkarätige Begegnungen in der 2. Bundesliga auf dem Tagesprogramm. Da Stadien und Kneipen für Fußballfans geschlossen bleiben, habt Ihr die einzige Möglichkeit, die Spiele digital zu verfolgen. Wir zeigen euch, wo und wann das geht.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnungen als Einzelspiele auch nach der Corona-Pause live. Zudem hat Sky am heutigen Sonntag auch eine Konferenz mit den parallel laufenden Spielen im Programm.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky zusätzlich alle Einzelspiele der 2. Liga sowie die Konferenzen in Livestreams an. Kunden können via SkyGo, Nicht-Abonnenten via SkyTicket auf diese zugreifen.

© getty

2. Liga: Der 26. Spieltag in der Konferenz for FREE

Das Beste an der heutigen Konferenz ist, dass sie für alle Fans gratis ist. Der Pay-TV Sender hat entschieden, angesichts der Ausnahmesituation den Fans auf Sky Sport News HD die Sonntagskonferenz gratis zu zeigen. Ihr könnt Euch also auf vier Spiele gleichzeitig freuen und das auch noch in HD. Alle Spiele starten um 13:30 Uhr, die Übertragung beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff. Hier gibt es den Überblick:

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück: kommentiert von Michael Born

kommentiert von Michael Born SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV: kommentiert von Holger Pfandt

kommentiert von Holger Pfandt SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart: kommentiert von Klaus Veltmann

kommentiert von Klaus Veltmann FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg: kommentiert von Karsten Petrzika.

© imago images

2. Liga: Die Highlights auf DAZN sehen

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag